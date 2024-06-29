AB, teknoloji devlerine 'yapay zeka' soruşturması açtı

29 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:17

Çoğu ABD merkezli olan büyük teknoloji şirketleri, tüketicileri belirli ekosistemlere bağımlı kılan ve hizmet değiştirmelerini engelleyen uygulamaları nedeniyle AB tarafından inceleme altına alındı.

Bir yetkiliye göre, ABD merkezli teknoloji devleri Microsoft, Google'ın ana firması Alphabet, Microsoft destekli OpenAI ve Güney Koreli Samsung AB'nin radarında.

AB, TEKNOLOJİ DEVLERİNE NEDEN 'TAKTI'?

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlenen Sanal Dünyalarda Rekabet ve Üretken Yapay Zeka konulu Avrupa Komisyonu çalıştayında yaptığı konuşmada, "Gördüğümüz en büyük risk, büyük teknoloji şirketlerinin kendi ekosistemleri içindeki farklı pazarlarda pazar güçlerini kullanmalarıdır" dedi.

Yapay zeka alanında atacakları adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunan Vestager, belirli "münhasırlık hükümlerinin" rakipler üzerinde olumsuz etkisi olup olmayacağını anlamak için Microsoft ve OpenAI şirketlerine AB rekabet kuralları kapsamında takip soruları gönderileceğini belirtti.

Google'ın Samsung ile yaptığı ve Gemini'nin belirli Samsung cihazlara önceden yüklenmesine ilişkin anlaşmanın etkilerini de daha iyi anlamak istediklerini ifade eden Vestager, büyük teknoloji şirketlerinin daha küçük model geliştiricilerin son kullanıcılara ulaşmasını zorlaştırma riskini gördüklerini söyledi.

Vestager, son dönemde yapay zekanın çok hızlı geliştiğini anımsatarak, bu alana ve piyasadaki çeşitli uygulamalara yönelik sıkı incelemenin devam edeceğini anlattı.

Önemli sanayi ve teknolojik değişikliklerin yaşandığı zamanlarda katı rekabet kurallarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vestager, yapay zeka alanında da hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.