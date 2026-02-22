ABD, B-21 Raider üretimi için harekete geçti

Menü Kapat
Benim Sayfam
Şubat 22, 2026 11:07
ABD Hava Kuvvetleri, yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider’ın üretimini hızlandırmak için Northrop Grumman ile kritik bir anlaşmanın eşiğinde. Amaç net: Teslimatları öne çekmek ve en az 100 uçaklık stratejik filoyu daha kısa sürede hazır hale getirmek.

United States Air Force, B-21 Raider programında süreci hızlandırmak istiyor. Bunun için de üretici şirket Northrop Grumman ile yeni bir anlaşma üzerinde çalışılıyor. Hedef, teslimat takvimini öne çekmek ve planlanan en az 100 uçaklık filoyu daha erken operasyonel hale getirmek.

Savunma çevrelerinden gelen bilgilere göre program şu anda düşük oranlı ilk üretim aşamasında ilerliyor. Üretim altyapısını büyütmek için 4,5 milyar dolarlık bir kapasite artırımı planlanıyor. Filo hedefinde ise bir değişiklik yok; en az 100 uçaklık yapı korunacak.

Northrop Grumman CEO’su Kathy Warden da kısa süre önce yaptığı açıklamada B-21 Raider programının artık üretime geçiş aşamasında olduğunu duyurdu. Resmi anlaşmanın 31 Mart’ta sona eren mali çeyrek bitmeden imzalanabileceğini ifade etti. Ancak üretimin tam olarak ne kadar hızlanacağı henüz net değil. Zira mevcut yıllık üretim kapasitesi kamuoyuna açıklanmış değil.

ÇİFT KABİLİYETLİ, DERİN SIZMA GÖREVLERİ İÇİN

B-21 Raider, hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Yani çift kabiliyetli bir platform. Asıl görevi ise 2040’a kadar kademeli olarak envanterden çıkarılması planlanan B-1B Lancer ve B-2 Spirit filolarının yerini almak.

Uzun vadede ise gözler B-52 Stratofortress platformunda. B-21’in ilerleyen yıllarda bu uçağın da yerini alabilecek bir yapıya kavuşması öngörülüyor. Açıkçası ABD, bombardıman filosunu kökten yenileme sürecine girmiş durumda.

Uçak, ilk uçuşunu Kasım 2023’te gerçekleştirdi. Bu test, modernizasyon sürecinde önemli bir eşik olarak görülmüştü. Planlamaya göre 2027 itibarıyla resmen hizmete girecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ÜRETİM HIZI

Teknik detaylara bakıldığında B-21’in yaklaşık 40 metre kanat açıklığına ve 16 metre uzunluğa sahip olduğu belirtiliyor. Boş ağırlığı ise yaklaşık 32.000 kilogram. En dikkat çeken yönü ise gelişmiş düşük görünürlük tasarımı. Radar kesit alanı minimize edilen platformun, yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bölgelerde hayatta kalma kabiliyeti artırılmış durumda.

Azami hızının Mach 0.8 civarında olduğu ifade ediliyor. Uzun menzilli görevler için optimize edilmiş bir yapı söz konusu.

Kamuya açık değerlendirmelerde üretim kapasitesinin yılda yaklaşık yedi uçak seviyesinde olduğu belirtiliyor. Şirket, üretimi hızlandırmak için önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 ila 3 milyar dolar arasında yatırım yapmayı planlıyor. Daha önce üretim süreçlerinde yapılan değişiklikler için 477 milyon dolar harcandığı da açıklanmıştı.

