ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Elon Musk'ın hükümetteki kritik görevini açıkladı

13 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:15

İkinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'ye yeni kurulacak Devlet Verimlilik Departmanı (DOGE) ile hükümet dışından destek sunmaları için görev verdi. DOGE, federal harcamaları azaltmayı ve hükümet yapısını sadeleştirmeyi amaçlarken Musk da vatandaşlara bir söz verdi.

Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Elon Musk ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy'nin federal bürokrasiyi küçültmek için kurulacak Devlet Verimlilik Departmanı'nı (Department of Government Efficiency - DOGE) yöneteceğini açıkladı. İsminin departman olmasına rağmen bir devlet kurumu olmayacak ve mevcut hükümet yapısının dışında faaliyet gösterecek.

ELON MUSK, DONALD TRUMP'A 'DIŞARIDAN' DESTEK OLACAK

Trump, yaptığı açıklamada, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet dışından Beyaz Saray'a "tavsiye ve rehberlik" sunacağını ve büyük ölçekli yapısal reformları yönlendirmek ve daha önce görülmemiş girişimci bir yönetim anlayışı oluşturmak için Bütçe Yönetim Ofisi ile ortak çalışacaklarını belirtti.

Trump, "Bu iki harika Amerikalı birlikte, yönetimimin devlet bürokrasisini ortadan kaldırmasının, aşırı düzenlemeleri azaltmasının, savurgan harcamaları kesmesinin ve Federal Kurumları yeniden yapılandırmasının yolunu açacak" diye konuştu.

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "DOGE" departmanının tüm faaliyetlerini şeffaflık ilkesiyle çevrim içi olarak belgelemeye söz verdi. "Önemli bir şeyi kestiğimizi ya da savurgan bir şeyi kesmediğimizi düşündüğünüzde, sadece bize bildirin!" diyen Musk, aynı zamanda vatandaşların vergilerinin en saçma harcandığı yerlerin sıralandığı bir liste yapacaklarını belirtti.

MUSK VE RAMASWAMY'NİN YASAL SORUMLULUKLARI?

Bu organizasyonun nasıl çalışacağı henüz net değil. Bununla birlikte yapının, hükümete tavsiyede bulunan dış grupların şeffaflık ve halka karşı sorumluluk taşımasını zorunlu kılan Federal Danışma Komitesi Yasası kapsamına girip girmeyeceği tartışılıyor.

Federal çalışanlar genellikle potansiyel çıkar çatışmalarını önlemek için varlıklarını ve ilişkilerini açıklamak, çalışmalarına ilişkin önemli varlıkları elden çıkarmak zorundadır. Ancak Musk ve Ramaswamy resmi federal çalışan olmadıkları için bu gerekliliklerden veya etik sınırlamalardan muaf olacak.

"DOGE" İSMİ DOGECOİN DEĞERİNİ UÇURDU

Musk daha önce bir devlet verimliliği departmanı kurulması tavsiyesinde bulunmuştu ve bu yapıyı "DOGE" olarak adlandırarak tanıtıyor. Bu kelime, gösterişli bir Shiba Inu köpeği olan bir meme ve Musk'ın da desteklediği Dogecoin adlı kripto paranın adına bir referans.

Dogecoin'in değeri, seçim gününden bu yana, Trump yönetimi altında daha yumuşak bir düzenleme beklentileriyle kripto para piyasalarında yaşanan yükselişi takip ederek iki kattan fazla arttı. Tesla hisseleri de seçimden bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazandı.