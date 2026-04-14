ABD, Çin’i köşeye sıkıştırmak istiyor: Çiplere tam yasak gündemde

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
14.04.2026
10:30
14.04.2026
ABD ile Çin arasındaki yarı iletken rekabeti giderek sertleşiyor. Washington yönetimi, şimdiye kadar dolaylı yöntemlerle sınırladığı kritik üretim teknolojileri konusunda bu kez daha net bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD’li yasa yapıcılar, Çin’in çip üretiminde kritik rol oynayan ASML’nin DUV litografi ekipmanlarının ihracatını tamamen yasaklamayı tartışıyor. Eğer bu adım hayata geçerse, Çin’in yarı iletken sektöründe ciddi bir darbe alabileceği konuşuluyor.

“MATCH ACT” GÜNDEMDE

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, “MATCH Act” adı verilen yeni yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarının amacı oldukça açık: yarı iletken üretiminde kritik teknolojilerin Çin gibi rakip ülkelere ulaşmasını tamamen engellemek.

Üstelik planlanan kısıtlamalar yalnızca ekipman satışını hedef almıyor. Tasarı kapsamında bakım, servis ve teknik destek hizmetlerinin de yasak kapsamına alınması gündemde.

ABD’li yetkililere göre bu hamle, Çin’in özellikle yapay zeka ve askeri teknolojilerdeki ilerleyişini yavaşlatmayı hedefliyor. Ayrıca müttefik ülkelerle ihracat kontrollerinin daha uyumlu hale getirilmesi ve mevcut boşlukların kapatılması da planın önemli parçalarından biri.

ÇİN İÇİN DUV HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bugün Çin’in yarı iletken üretiminde DUV litografi sistemleri vazgeçilmez bir konumda. Çünkü daha gelişmiş olan EUV litografi makinelerine erişim, ABD’nin önceki baskıları sonucunda zaten büyük ölçüde kesilmiş durumda.

Bu nedenle Çinli üreticiler için DUV teknolojisi adeta tek gerçekçi seçenek haline gelmiş durumda. Huawei, SMIC ve Hua Hong gibi büyük üreticiler üretim süreçlerinin önemli bölümünü bu ekipmanlara dayandırıyor.

Özellikle SMIC, ASML’nin DUV makinelerini kullanarak çoklu desenleme teknikleriyle 7 nm sınıfı N+1 ve N+2 üretim süreçlerini geliştirmeyi başarmıştı.

Bellek tarafında da benzer bir tablo var. CXMT ve YMTC, üretim kapasitelerini artırmak ve ölçeklendirme çalışmalarını sürdürmek için yine DUV sistemlerine bağımlı durumda. Üstelik son dönemde bu şirketlerin yeni üretim hatlarına ciddi yatırımlar yaptığı biliniyor.

ÇİNLİ ŞİRKETLER DE YAPTIRIM LİSTESİNDE OLABİLİR

MATCH Act yalnızca ekipman akışını kesmekle sınırlı kalmayabilir. Tasarı kapsamında, DUV teknolojisini kullanan bazı Çinli üreticilerin ABD’nin kara listesine alınması da gündeme gelebilir.

Bu da Huawei’ye uygulanan yaptırımlara benzer kısıtlamaların diğer şirketler için de devreye girmesi anlamına gelebilir.

ASML İÇİN DE KRİTİK BİR PAZAR

Gelişmeler yalnızca Çin’i değil, Hollandalı ekipman üreticisi ASML’yi de yakından ilgilendiriyor. Şirketin son finansal verilerine göre Çin pazarı, toplam gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu gelirin büyük kısmı ise doğrudan DUV litografi makinelerinin satışından geliyor. Olası bir ihracat yasağı, yalnızca Çin’in çip üretimini değil, küresel yarı iletken tedarik zincirini de yeniden şekillendirebilir.

