ABD devleri bağımsızlık için harekete geçti: Apple'dan 500 milyon dolarlık hamle!

Apple, nadir toprak elementi ihtiyacını ABD'den karşılamak için MP Materials ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bu adım, Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı ve üretim zincirini güvence altına almayı hedefliyor.

Apple, ABD merkezli nadir toprak üreticisi MP Materials ile 500 milyon dolarlık çok yıllı bir iş birliğine imza attı. Anlaşmanın ilk ayağında 200 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Amaç: iPhone, Mac ve AirPods gibi ürünlerde kullanılan mıknatısların artık Amerika'da üretilmesi.

MP Materials'ın Teksas'taki tesisinde üretilecek neodim mıknatıslar, Apple'ın ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanacak. İlk sevkiyatın 2027'de başlaması bekleniyor.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRECİ HEDEFLER DE MASADA

Anlaşmanın bir diğer önemli ayağı ise Kaliforniya'daki Mountain Pass tesisinde kurulacak geri dönüşüm hattı. Apple, kullanılmış elektronikler ve sanayi atıklarından nadir toprak elementleri geri kazanmayı planlıyor. Şirket, bu adımla ürünlerinde %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak kullanma hedefini güçlendiriyor. Hâlihazırda ürünlerindeki mıknatısların neredeyse tamamında bu hedefe ulaşılmış durumda.

ÇİN'E KARŞI "ÖN POZİSYON" ALMA

Apple'ın bu adımı, sadece tedarik zinciri yönetimi değil, aynı zamanda jeopolitik bir strateji olarak da okunuyor. Çin şu anda dünya nadir toprak mıknatıs üretiminin %90'ından fazlasını kontrol ediyor. Pekin yönetimi de bu gücünü zaman zaman dış politikada baskı aracı olarak kullanıyor.

Apple, ABD'de üretim kapasitesi inşa ederek Çin kaynaklı olası ihracat yasakları, fiyat şokları ya da ticaret gerilimlerine karşı savunma hattı oluşturuyor. Pentagon desteğiyle yürütülen bu anlaşma, Apple'ın kritik bileşenlerde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

DAHA BÜYÜK BİR SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNÜN PARÇASI

Bu anlaşma, Apple'ın toplamda 500 milyar dolarlık ABD yatırımı planının bir parçası. Şirket yakın zamanda: