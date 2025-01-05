ABD görmesin! Çin dünyanın en hızlı silahını geliştirdi: Hipersonik füzeleri kuş gibi avlayacak

05 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:42

Çinli bilim insanları, dakikada 450 bin mermi atabilen ve hipersonik füzelere karşı koyabilecek "Metal Fırtına" isimli dünyanın en hızlı makineli tüfeğini geliştiriyor. Yenilikçi elektronik tetik ve değiştirilebilir şarjör sistemiyle bu silah, savaş teknolojisinde devrime imza atacak.

Çinli bilim insanları tarafından dünyanın bugüne kadar görmediği hızda mermi atabilen bir makineli tüfek geliştiriliyor. Birçok bilim adamı Çin​'in "Metal Fırtına" silahının kendi versiyonunun on yıl önceki Batı prototipini geçebileceğine inanıyor. İnsanlık tarihinin en güçlü makineli tüfeği olabilecek bu silah Çinli bilim adamları ve mühendisler tarafından geliştiriliyor.

5'TEN FAZLA NAMLUDAN OLUŞUYOR

Bu silah 5 ya da daha fazla namludan oluşuyor ve her namlu dakikada 450 bin mermi atma kapasitesine sahip. Ortaya çıkan yaylım ateşi, Mach 7'yi aşan hızlarda hareket eden hipersonik füzeleri durdurabilecek, benzeri görülmemiş bir yoğunluğa sahip. Buna karşılık ABD ordusunun en güçlü Phalanx sisteminin azami atış hızı dakikada sadece 4 bin 500 mermi olarak biliniyor.

Dakikada milyonlarca mermi tüketen bir silahın mühimmatını yeniden doldurmak aşılamaz bir zorluk olarak görülüyordu. Ancak Çin'in orta kesiminde bir sanayi merkezi olan Taiyuan'daki Çinli araştırmacılar dahiyane bir çözüm buldular: her biri mermilerle dolu varillerle dolu, konteynır benzeri, değiştirilebilir bir şarjör. Mermiler ateşlendikten sonra, tek kullanımlık namlular tüm konteynerle birlikte atılıyor.

Çin Kuzey Üniversitesi'nde makine ve elektrik mühendisliği doçenti olan Lu Xutao liderliğindeki proje ekibi, aralık ayında Çin Algılama ve Kontrol Dergisi'nde yayınlanan hakemli bir makalede, bu kutu tipi döner ateşleme teknolojisinin "yükleme hızını artırabileceğini, tekrarlanan yükleme nedeniyle namlu gücü ve isabetliliğindeki azalmayı azaltabileceğini ve çoklu saldırılar, sürekli operasyonlar ve hızlı karşı saldırılar gibi savaş hedeflerine ulaşabileceğini" yazdı.

Geleneksel makineli tüfekler mekanik tetikler kullanır, ancak bunlar Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) saniyede 7 bin 500 atış talebine ayak uyduramaz. Lu ve meslektaşları bu sorunu çözmek için bobinlerden oluşan elektronik bir tetik geliştirdi.