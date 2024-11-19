ABD hükümeti Google'a darbe indiriyor: Chrome satışa çıkabilir

19 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:36

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın arama motoru ve reklam pazarındaki hakimiyetini kırmak amacıyla büyük bir adım attı. İddialara göre bakanlık yetkilileri, Google'ı tekel ilan eden yargıçtan, şirketin Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması yönünde talepte bulunacak.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, yargıçtan Google'ın Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlanmasını isteyeceği iddia edildi. Bloomberg News'in haberine göre bakanlık, ağustos ayında Google'ın arama motoru pazarını yasa dışı olarak tekelleştirdiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını da isteyecek.

GOOGLE, İNSANLARIN İNTERNET NASIL GÖRDÜĞÜNÜ KONTROL EDİYOR

Google, insanların interneti nasıl görüntülediklerini ve hangi reklamları gördüklerini, genellikle Google aramayı kullanan ve kendi reklam ağı için önemli bilgileri toplayan ve küresel tarayıcı pazarının yaklaşık üçte ikisine sahip olduğu tahmin edilen Chrome tarayıcısı aracılığıyla kısmen kontrol ediyor.

Google Düzenleyici İşler Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın "bu davadaki yasal konuların çok ötesine geçen radikal bir gündemi" zorladığını ve tüketicilere zarar vereceğini söyledi. Bu hamlenin, Biden yönetiminin "Büyük Teknoloji" şirketlerinin tekelleşmesini engellemek için attığı en agresif adımlardan biri olacağı belirtildi.

DONALD TRUMP, GOOGLE'A NASIL ETKİ EDECEK?

Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bu davada Google aleyhine büyük bir etkisi olabileceği üzerinde duruluyor. Seçimden iki ay önce Trump, kendisine karşı önyargılı davrandığını düşündüğü Google hakkında dava açacağını söylemişti. Ancak daha sonra Trump, şirketi parçalamanın iyi bir fikir olup olmadığını sorguladı.

Şirket, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta'nın Ağustos 2025'e kadar vermesi muhtemel nihai kararını açıklamasının ardından temyize gitmeyi planlıyor. Mehta, çözüm önerilerine ilişkin duruşmayı nisan ayına erteledi.

Savcılar davada, Google'ın tablet ve akıllı telefonlarda varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple Inc ve diğer şirketlere her yıl milyarlarca dolar ödediği özel anlaşmaların sona erdirilmesinden, Chrome ve Android işletim sistemi gibi iş bölümlerinin elden çıkarılmasına kadar bir dizi potansiyel çözüm önerisinde bulunmuştu.

CHROME, GOOGLE İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Chrome'un pazar payı çok yüksek olduğu için Google için önemli bir gelir kaynağı. Aynı zamanda kullanıcılar bir Google hesabıyla Chrome'da oturum açtığında, Google daha hedefli arama reklamları sunabiliyor.

Arama motorunun kalitesiyle kullanıcıların beğenisini kazandığını savunan Google, Amazon ve diğer sitelerin güçlü rekabetiyle karşı karşıya olduğunu ve kullanıcıların diğer arama motorlarını varsayılan olarak seçebildiğini de sözlerine ekledi.

Bloomberg raporunda, hükümetin, çözümün diğer bazı yönlerinin daha rekabetçi bir pazar doğurması halinde, daha sonraki bir tarihte bir Chrome satışının gerekli olup olmadığına karar verme seçeneğine sahip olduğu belirtildi.