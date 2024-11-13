ABD istedi, Samsung yaptı: Satışlar resmen durduruldu

13 Kasım 2024 10:46 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:52

ABD'nin baskısıyla Tayvanlı TSMC'nin ardından Güney Koreli Samsung da Çinli şirketlere 7nm ve altı çip sevkiyatını durdurdu. Böylece Çin'in ileri teknoloji çiplere erişimi iyice zorlaşırken, TSMC'nin devre dışı kalmasından sonra alternatif olarak görülen Samsung seçeneği de ortadan kalktı.

ABD'nin talimatı üzerine Tayvanlı çip üreticisi TSMC, yapay zeka ve grafik işlemci (GPU) alanında çözümler üreten Çinli şirketler için 7 nanometre ve altı çip sevkiyatını durdurmuştu. Şimdi de aynı karar Güney Koreli teknoloji devi Samsung için alındı. Bu durum Amerika'nın çıkarları için yararlı olsa da Samsung'u büyük zora sokacak.

ÇİNLİ ŞİRKETLERİN ELİ İYİCE ZAYIFLADI

Özellikle TSMC'nin kısıtlamalar nedeniyle tedarik zincirinden çıkması, Samsung Çinli firmalar için alternatif bir seçenek olduğundan dolayı teselli kaynağıydı. ABD'nin baskısıyla bu seçeneğin de ortadan kalkması, Çin'in ileri teknoloji çiplere ulaşma yolunda ciddi bir darbe aldığı şeklinde yorumlanıyor.

Sadece Çinli şirketleri değil Samsung'u daha zorlu günler bekliyor olabilir. Zira Samsung, 1. ve 2. nesil 3nm GAA teknolojisinde verimliliği artırma konusunda zorluklar yaşıyor ve bu nedenle müşteri bulmakta bir hayli zorlanıyor. Son yasaklama da bunun üzerine tam anlamıyla "tuz biber" oldu.

Donanım Haber'in aktardığına göre ABD'nin son hamlelerinden sonra Çin'li şirketler için 7nm ve altı düğümlerde tek alternatif, Çin'in en büyük yarı iletken dökümcü şirketi olan SMIC. Ancak son teknoloji EUV makinelerine sahip olmayan ve eski DUV ekipmanlarıyla üretim yapan SMIC, hem kapasite hem de ileri üretim süreçleri anlamında geride kalıyor. Dolayısıyla Çinli şirketleri zorlu bir gelecek bekliyor.