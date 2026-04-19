ABD, korkutan yapay zeka  “Mythos”u kullanmaya başlıyor

ABD yönetimi, yapay zekâ alanında dikkat çeken bir adımın eşiğinde. Beyaz Saray’ın, Anthropic tarafından geliştirilen ileri düzey yapay zekâ modeli Mythos’un, federal kurumlara özel bir versiyonunu sunmayı planladığı belirtiliyor.
Bu planın, özellikle artan siber tehditler karşısında daha güçlü savunma mekanizmaları oluşturma amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ancak işin bir de diğer yüzü var. Uzmanlara göre böyle bir teknolojinin kontrolsüz kullanımı ciddi riskler doğurabilir.
Söz konusu model, Anthropic’in “Project Glasswing” adı verilen programı kapsamında geliştirildi. Henüz kamuya açık olmayan Claude Mythos Preview sürümü, şu an için yalnızca belirli kurumlara sınırlı erişimle sunuluyor.
Bu program çerçevesinde, seçilmiş kuruluşlara modelin özellikle siber savunma amaçlı kullanımı için izin veriliyor. Yani amaç net: sistemleri korumak. Ama kullanılan aracın gücü, tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Beyaz Saray’dan Gregory Barbaccia’nın kurumlara gönderdiği e-postada, Mythos kullanımına yönelik çeşitli koruma mekanizmalarının oluşturulduğu belirtildi.
Barbaccia, model sağlayıcıları ve sektör ortaklarıyla birlikte çalışıldığını, güvenlik bariyerlerinin dikkatle tasarlandığını ifade etti. E-postanın “Mythos Model Access” başlığını taşıdığı da gelen bilgiler arasında.
Öte yandan Anthropic kurucu ortağı Jack Clark da şirketin bu modelle ilgili olarak ABD yönetimiyle temas halinde olduğunu doğrulamış durumda.
Mythos’un en dikkat çeken yönü, güvenlik açıklarını tespit etme kapasitesi. Rapora göre model; işletim sistemlerinden web tarayıcılarına kadar birçok alanda binlerce kritik açığı ortaya çıkardı.
Ama iş sadece bununla sınırlı değil. Modelin gelişmiş kod üretme yeteneği, onu potansiyel saldırı senaryoları geliştirebilen bir araca da dönüştürüyor.
İşte tam da bu noktada endişeler başlıyor. Uzmanlar, bu kadar güçlü bir sistemin yanlış ellere geçmesi durumunda ciddi siber tehditler yapabileceğine dikkat çekiyor.
Beyaz Saray cephesinden yapılan açıklamalarda, federal kurumların kritik yazılımlardaki açıkları tespit edebilmesi için yapay zekâ laboratuvarlarıyla birlikte çalışıldığı vurgulandı.
Yetkililer, her yeni teknolojinin olduğu gibi Mythos’un da doğruluk ve güvenlik açısından titiz bir değerlendirme sürecinden geçirildiğini belirtiyor.