ABD malı yapay zeka Çin ordusunun elinde: Llama, askeri güce dönüştü

03 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:26

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) araştırmacıları, Meta'nın büyük dil modeli Llama'yı temel alarak "ChatBIT" adlı askeri yapay zeka aracı geliştirdi. Llama 13B modeli üzerine inşa edilen araç, askeri istihbarat toplama, bilgi işleme ve stratejik karar destek sistemlerinde önemli bir rol oynaması hedeflenerek tasarlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) bağlı araştırmacılar, Meta'nın halka açık büyük dil modeli Llama'yı kullanarak, askeri​ amaçlara yönelik bir yapay zeka​ aracı geliştirdiklerini duyurdu. "ChatBIT" olarak adlandırılan yeni yapay zeka, raporlarda "Çin'in gelecekteki istihbarat ve operasyonel stratejilerinde kullanacağı teknolojik bir araç" olarak tanımlandı.

CHATBIT NEDİR?

PLA'ya bağlı Akademi Askeri Bilim Merkezi'nden (AMS) altı araştırmacı, Meta'nın Llama modelinin erken bir versiyonunu temel alarak askeri yapay zeka aracını geliştirdi. "Llama 13B" büyük dil modeli (LLM) üzerine kurulan ChatBIT, diyalog ve soru-cevap görevleri için askeri ihtiyaçlara uygun olarak tasarlandı.

Çinli araştırmacıların, Llama'nın mevcut kapasitesine kendi geliştirdikleri parametreleri ekleyerek, modeli istihbarat toplama, bilgi işleme ve operasyonel kararlar için güvenilir bilgi sağlama alanlarında yetkin hale getirdiği bildirildi.

GPT-4 İLE YARIŞIYOR

Testlerde, ChatBIT'in bazı alanlarda mevcut yapay zeka modellerini geride bıraktığı ve OpenAI'ın popüler modeli ChatGPT-4 ile yarışabilir düzeyde olduğu saptandı. Ancak performans kriterlerine veya ChatBIT'in kullanıma geçip geçmediğine dair herhangi bir teknik detay paylaşılmadı.

ÜÇ KURUM, GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

ChatBIT'in geliştirilmesinde, PLA'ya bağlı Akademi Askeri Bilim Merkezi (AMS), Pekin Teknoloji Enstitüsü ve Minzu Üniversitesi gibi önde gelen Çinli araştırma kurumları yer alıyor. Öte tarafta ise uzmanlar, bu modelin yalnızca istihbarat analizi için değil, stratejik planlama, eğitim simülasyonları ve komuta karar destek sistemleri gibi daha geniş bir yelpazede de etkili olabileceği üzerinde duruyor.