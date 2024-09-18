ABD, Neuralink'in görme kaybını çözen cihazı "Blindsight" için kararını verdi

18 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:23

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink'in görme engellilere yönelik geliştirdiği "Blindsight" adlı cihaz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından "çığır açan cihaz" ünvanını aldı. Cihaz, başlangıçta düşük çözünürlükte görme imkanı sağlarken, ileride doğal insan görüşünden daha iyi olma potansiyeline sahip.

Elon Musk​'ın kurucusu olduğu ABD'li nöroteknoloji firması Neuralink​, görme bozukluğu yaşayan kişilere umut olacak yeni bir cihaz geliştirdi. "Blindsight" adı verilen bu cihaz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından "çığır açan cihaz" ünvanına layık görüldü. Peki Blindsight cihazı ne işe yarıyor?

FDA​'DAN BLINDSIGHT'A ÖNEMLİ ÜNVAN

Neuralink, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, FDA'nın Blindsight’a "çığır açan cihaz" ünvanı verdiğini duyurdu. Bu ünvan, FDA'nın Breakthrough Devices Program (Çığır Açan Cihazlar Programı) kapsamında verildi. Kurum, programın amacını şu ifadelerle özetliyor:

"Çığır Açan Cihazlar Programı, yaşamı tehdit eden veya geri döndürülemez şekilde zayıflatan hastalıkların veya durumların daha etkili tedavisini veya teşhisini sağlayan belirli tıbbi cihazlar ve cihaza bağlı kombinasyon ürünleri için gönüllü bir programdır."

ELON MUSK'TAN NEURALINK AÇIKLAMASI

Neuralink'in kurucusu Elon Musk, X'teki paylaşımında, Blindsight'ın görme yetisini kaybetmiş ya da doğuştan görme engelli bireylerin, sağlam bir görsel kortekse sahip olmaları durumunda yeniden görmelerini sağlayacağını belirtti. Ancak Musk, ilk aşamada kullanıcıların görüş kalitesinin düşük çözünürlüklü, Atari tarzı grafiklere benzeyeceğini ifade etti. Gelecekte ise bu teknolojinin, doğal insan görüşünden bile daha iyi olma potansiyeli olduğunu vurguladı.

Musk, "Doğru beklentiler olması için, görüş önce Atari grafikleri gibi düşük çözünürlükte olacak. Ancak sonunda, doğal görüşten bile daha iyi olma potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

STAR TREK'TEKİ GEORDI LA FORGE'YE GÖNDERME

Musk, paylaşımında ünlü Star Trek dizisinde yer alan Geordi La Forge karakterine de atıfta bulundu. La Forge, bir cihaz sayesinde görme yetisine kavuşmuş bir karakterdi. Musk, Blindsight'ın sadece klasik görüşü değil, kızılötesi, ultraviyole ve hatta radar dalga boylarında bile görme yetisi kazandırma potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekledi.