ABD Ordusu, Silikon Vadisi'nden 4 teknoloji liderini subay olarak atadı

ABD ordusu, teknoloji alanında dikkat çeken sıra dışı bir adım attı. Silikon Vadisi'nin dev isimlerinden dört üst düzey yönetici, doğrudan atama yoluyla ordu bünyesine yarbay rütbesiyle katıldı.

ABD ordusu, kısa süre önce Silikon Vadisi'ndeki bazı önde gelen teknoloji şirketlerinden dört yöneticinin, doğrudan atama yoluyla subay olarak ordu bünyesine katıldığını duyurdu.

Ordunun basın açıklamasına göre, dört yönetici şunlar: Palantir CTO'su Shyam Sankar; Meta CTO'su Andrew Bosworth; OpenAI Ürün Direktörü Kevin Weil ve Thinking Machines Lab danışmanı ve eski OpenAI Araştırma Direktörü Bob McGrew.

DOĞRUDAN YARBAY OLARAK ATANDILAR

Bu dört isim, Ordunun Yönetici İnovasyon Birliği (Detachment 201: The Army's Executive Innovation Corps) adlı program kapsamında doğrudan yarbay (lieutenant colonel) rütbesiyle atandılar. Task & Purpose'un haberine göre, Fort Benning, Georgia'daki Doğrudan Atama Kursu'na katılmak zorunda kalmayacaklar ve Ordu Fiziksel Yeterlilik Testi'ni de tamamlamaları gerekmeyecek.

Amerikan ordusu, web sitesinde yayınlanan bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yemin etmeleri, daha fazla teknoloji profesyoneline kariyerlerini bırakmadan hizmet etmeleri için ilham vermek ve yeni nesle üniformayla nasıl fark oluşturulacağını göstermek için daha büyük bir misyonun sadece başlangıcıdır.

Atanan kişilerin rolü ise, ordunun kendi ifadesiyle "karmaşık sorunlara hızlı ve ölçeklenebilir teknoloji çözümlerine rehberlik etmek için hedeflenen projeler üzerinde çalışmak".