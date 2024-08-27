ABD seçimleri için X, harekete geçti: Grok'un konuşması değiştirildi

27 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:55

ABD'nin beş eyaletinin yetkililerinden gelen uyarıların ardından sosyal medya platformu X, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yapay zeka sohbet robotu Grok'ta önemli değişiklikler yaptı.

Associated Press'in (AP) haberine göre Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington eyaletlerini temsil eden seçim yetkilileri, Grok'un eyaletlerin oy verme süreleri hakkında yanlış bilgi verdiğini belirterek platformun güncellenmesini talep etti.

GROK, ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE GÜNCELLEME ALDI

Yetkililer, Elon Musk'a yazdıkları mektupta, kullanıcıları doğru seçim bilgileri için vote.gov adresine yönlendirmelerini önerdi. X, bu öneriyi dikkate alarak Grok'u güncelledi ve platforma canivote.org ve vote.gov gibi güvenilir kaynakları entegre etti.

Güncellemeyi takdirle karşılayan yetkililer, X'in platformunu geliştirme çabalarını olumlu bulduklarını ve bu süreçte güvenilir bilgiye erişim sağlama konusunda sürekli iyileştirmeler yapılmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Bununla birlikte, Grok'un seçimlerle ilgili yapay zeka tarafından oluşturulan yanıltıcı görseller üretme kabiliyetine ilişkin endişeler devam ediyor. Kullanıcılar, Kamala Harris ve Donald Trump gibi siyasi figürlerin sahte görüntülerini yaymak için bu özelliği kötüye kullandı.

GOOGLE GEMINI DA SEÇİM GÜNCELLEMESİ ALMIŞTI

Daha önce Google da kendi sohbet robotu Gemini'a seçim güncellemesi yaparak, yapay zekanın seçimlerle ilgili sorulara cevap vermesine kısıtlama getirme kararı almıştı.

Google Gemini, seçimle ilgili bir soru sorulduğunda "Şu an bu soruya nasıl cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde Google arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz." minvalinde bir cevap vererek yorum yapmaktan kaçınıyor.