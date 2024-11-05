ABD seçimleri uzaya taşındı: NASA astronotları, oylarını Dünya'ya "ışınladı"

05 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:30

NASA astronotları, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Oylar, güvenli ve şifreli bir sistemle Dünya’ya "ışınlanarak" seçim yetkililerine ulaştırıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri kapsamında oy kullandı. Boeing Starliner arızası nedeniyle ISS'de mahsur kalan iki kişilik mürettebat da dahil olmak üzere astronotlar oylarını Dünya'ya şifreli bir sistemle "ışınladı".

En erken Şubat 2025'e kadar uzayda mahsur kalacak olan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, seçimlere "uzaktan oy kullanma" yöntemiyle katılmayı talep ettiklerini açıklamıştı.

"NASA, OY KULLANMAMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Wilmore, eylül ayında yaptığı açıklamada, "Bugün oy pusulası talebimi gönderdim. Bir iki hafta içinde bize ulaşmasını bekliyoruz. Vatandaş olarak seçimlere katılmak çok önemli bir görev ve NASA bunu yapmamızı oldukça kolaylaştırıyor" dedi. Williams ise, "Vatandaş olarak sahip olduğumuz çok önemli bir sorumluluk ve uzaydan oy kullanabilmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda seçimlerde oy kullanma şansı bulunuyor. Bu, yaşadıkları bölgenin ilçe katiplik ofisi ile koordinasyon içinde uzaktan oy kullanma yöntemiyle yapılabiliyor. Evinden uzakta olan herhangi bir Amerikalı gibi astronotlar da oy pusulası talep etmek için Federal Posta Kartı Başvurusu doldurabiliyor.

Astronot yörüngedeki laboratuvarda elektronik oy pusulasını doldurduktan sonra, bu belge NASA'nın Takip ve Veri Aktarım Uydu Sistemi aracılığıyla New Mexico, Las Cruces'teki White Sands Test Tesisindeki bir yer antenine gönderiliyor. New Mexico'dan, NASA pusulayı NASA Johnson'daki Görev Kontrol Merkezi'ne, oradan da oy pusulasını değerlendirmekten sorumlu olan ilçe katibine iletiyor.

Oy güvenliğini sağlamak amacıyla, oy pusulası yalnızca astronot ve katip tarafından erişilebilen şifreli bir formatta iletiliyor.

UZAYDA İLK KEZ OY KULLANILMIYOR

Uzayda ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanan ilk Amerikalı astronot, 2004 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Leroy Chiao idi. Amerikalı astronot Kathleen Rubins ise 2016 ve 2020 yıllarında iki kez oy kullanmıştı.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri kapsamında oy kullanma süresi eyaletlerin coğrafi konumlarına göre değişen zamanlarda bitiyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme işlemleri, 6 Kasım 2024 Perşembe günü saat 02.00'de bitecek. Türkiye saatine göre ABD'nin Doğu Kıyısı'ndaki eyaletlerde 03.00-04.00 civarında, Batı Kıyısı'ndaki eyaletlerde ise 06.00-07.00 civarında oy verme işlemleri sona erecek.