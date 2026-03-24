ABD, yabancı üretim routerları yasakladı

Verilere göre ABD’deki ev tipi router pazarının en az yüzde 60’ı Çin bağlantılı üreticilerin kontrolünde. Bu da alınan kararın yalnızca birkaç markayı değil, tüm sektörü etkileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

PENTAGON İÇİN ÖZEL MUAFİYET

Düzenlemede dikkat çeken bir başka detay ise savunma alanına tanınan istisna oldu.

Yeni kurallara göre Pentagon tarafından güvenli kabul edilen router’lar için özel muafiyet uygulanabilecek. Bu esneklik özellikle askeri sistemlerde ve kritik devlet altyapılarında kullanılacak ekipmanlar için getirildi.

FCC’nin bu kararı teknoloji alanında daha geniş bir politikanın parçası olabilir. Kurum, Aralık ayında Çin yapımı yeni model insansız hava araçlarının ithalatını yasaklayan benzer düzenlemeler yayımlamıştı.