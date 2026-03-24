ABD, yabancı üretim routerları yasakladı

ABD’de teknoloji ve telekomünikasyon alanında dikkat çeken bir karar alındı. Ülkenin telekomünikasyon düzenleyicisi Federal İletişim Kurulu (FCC), siber güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yabancı üretim tüketici sınıfı router’ların ithalatını yasakladı.

Karar, özellikle yeni satışları hedef alıyor. Yani hâlihazırda kullanılan router’lar için herhangi bir değişiklik zorunluluğu bulunmuyor. FCC, daha önce onay almış ve kullanıcıların evlerinde ya da iş yerlerinde aktif olarak kullanılan cihazların kullanılmaya devam edilebileceğini açıkça belirtti.

Ancak bundan sonra, bugüne kadar yetkilendirilmemiş yabancı üretim router’ların ABD’de satışa sunulması mümkün olmayacak.

YASAK KAPSAMI OLDUKÇA GENİŞ

Düzenlemenin dikkat çeken yönlerinden biri kapsamının oldukça geniş olması. FCC’nin tanımına göre bir cihazın “yabancı üretim” sayılması için yalnızca üretimin değil, tasarım, geliştirme ya da montaj süreçlerinden herhangi birinin ABD dışında yapılmış olması yeterli.

Bu da aslında pazardaki pek çok üreticiyi doğrudan etkileyebilecek bir durum anlamına geliyor.

Örneğin TP-Link, Asus ve Netgear gibi popüler markaların router’larının üretim süreçlerinin önemli bir kısmı ABD dışında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yeni düzenleme, ABD’deki router pazarında ciddi bir değişim yapabilir.

“ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ” VURGUSU

FCC Başkanı Brendan Carr, alınan kararın arkasındaki temel gerekçenin güvenlik olduğunu söyledi.

Carr’a göre yabancı üretim router’lar “kabul edilemez düzeyde ulusal güvenlik riski” taşıyor. Bu nedenle söz konusu cihazlar, FCC’nin riskli ekipmanların yer aldığı “Covered List” listesine dahil edildi.

Bu liste daha önce de çeşitli Çin merkezli telekom ekipmanlarını kapsayan tartışmalı kararlarla gündeme gelmişti.

ABD ROUTER PAZARINDA ÇİN ETKİSİ BÜYÜK

Kararın arka planında özellikle Çin bağlantılı teknoloji şirketlerine yönelik uzun süredir devam eden güvenlik tartışmaları bulunuyor.

Özellikle TP-Link, son bir yıldır ABD hükümetinin yakın takibindeydi. 2025 yılı sonunda birçok federal kurumun şirketle ilgili kısıtlama çağrısında bulunduğu biliniyor.

Verilere göre ABD’deki ev tipi router pazarının en az yüzde 60’ı Çin bağlantılı üreticilerin kontrolünde. Bu da alınan kararın yalnızca birkaç markayı değil, tüm sektörü etkileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

PENTAGON İÇİN ÖZEL MUAFİYET

Düzenlemede dikkat çeken bir başka detay ise savunma alanına tanınan istisna oldu.

Yeni kurallara göre Pentagon tarafından güvenli kabul edilen router’lar için özel muafiyet uygulanabilecek. Bu esneklik özellikle askeri sistemlerde ve kritik devlet altyapılarında kullanılacak ekipmanlar için getirildi.

FCC’nin bu kararı teknoloji alanında daha geniş bir politikanın parçası olabilir. Kurum, Aralık ayında Çin yapımı yeni model insansız hava araçlarının ithalatını yasaklayan benzer düzenlemeler yayımlamıştı.

