ABD, 'yapay zekanın üç büyükleri'ni kıskaca aldı: Yaptırım yolda

07 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:20

WhatsApp yapay zekaya geçiyor: Kullanıcılar için çok şey değişecek

WhatsApp yapay zekaya geçiyor: Kullanıcılar için çok şey değişecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde iki düzenleyici kurum; Microsoft, OpenAI ve NVIDIA'nın yapay zeka (YZ) endüstrisindeki baskın rollerini soruşturma konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu.

New York Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), YZ pazarındaki ana aktörleri araştırmak için bir anlaşma yaptılar ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

NVIDIA, OPENAI VE MICROSOFT ARAŞTIRILACAK

NYT'nin haberinde, bakanlığın yapay zeka sistemlerini eğiten ve çalıştıran çiplerin önde gelen üreticisi NVIDIA'nın adil rekabeti denetleyen ve tekelleri önlemeyi amaçlayan antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini araştıracağı bildirildi.

Tüketici haklarının korunması ve rekabeti engelleyen unsurların ortadan kaldırılması için çalışan FTC'nin ise, ChatGPT sohbet robotunun arkasındaki şirket olan OpenAI ile en büyük yatırımcısı ve diğer YZ şirketlerinin mali destekçisi Microsoft'u inceleyeceği belirtildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft'un "Inflection AI" isimli girişim ile yaptığı yakın tarihli bir anlaşmayı antitröst soruşturmasından kaçınmak için yapılandırıp yapılandırmadığını araştıracak.

MICROSOFT, INFLECTION'UN CEO'SUNU İŞE ALDI

Mart ayında Microsoft, Inflection'un CEO'su ve kurucu ortağı İngiliz girişimci Mustafa Suleyman'ı yeni yapay zeka bölümünün başkanı olarak işe almıştı ve şirketine YZ yazılımını lisanslamak için 650 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

FTC, ocak ayında OpenAI, Microsoft, Alphabet (Google'ın sahibi), Amazon ve Anthropic'ten, üretken yapay zeka şirketleri ve bulut hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili son yatırımlar ve ortaklıklar hakkında bilgi sağlamalarını istemişti.