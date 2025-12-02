Menü Kapat
Hava Durumu
13°
ABD’de 1,5 trilyon dolarlık dev lityum rezervi bulundu

Aralık 02, 2025 11:48
ABD lityum rezervi

ABD’nin Nevada–Oregon sınırındaki McDermitt kalderasında bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, bu dev volkanik kraterin bugüne kadar ortaya çıkarılmış en büyük lityum rezervlerinden birine ev sahipliği yapabileceğini söylüyor. Hesaplamalara göre bölgede 20 ila 40 milyon metrik ton lityum açısından zengin kil bulunuyor.

Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu rezervin değerinin 1,5 trilyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Yani, batarya üretiminin onlarca yıl boyunca karşılanabileceği bir kaynaktan söz ediyoruz. Lityumun akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar hayatımızın her köşesine girdiği düşünülürse, keşfin neden bu kadar konuşulduğu açık.

SÜPER YANARDAĞIN MİRASI

Bilim insanlarının aktardığına göre kalderanın geçmişi oldukça hareketli. Yaklaşık 16 milyon yıl önce bölgede büyük bir süper yanardağ patlaması yaşandığı tespit edildi. Patlama sonrası magma odasının çökmesiyle dev bir krater oluşmuş, krater tabanı da volkanik kül ve çamur tabakalarıyla dolmuştu.

Zaman içinde bu alan, mineraller açısından zengin hidrotermal sularla beslenen bir havzaya dönüştü. Göl kuruyup çekildikçe geriye oldukça yüksek lityum yoğunluğuna sahip tortular kaldı.

Örneğin Thacker Pass'te 30 metre kalınlığında, potasyum ve lityum açısından zengin kil kuşakları tespit edildi. Üstelik bu tabakaların bazıları açık ocak madenciliği için yüzeye hayli yakın—yani işletilebilirlik açısından büyük avantaj.

ABD'NİN STRATEJİK KONUMU DEĞİŞEBİLİR

ABD aslında lityum bakımından tamamen fakir bir ülke sayılmıyordu; ancak üretim uzun yıllardır büyük ölçüde Nevada’daki Silver Peak Madenine dayanıyordu. Geçen yıl Güney Arkansas’ta bulunan 5,1 ila 19 milyon tonluk yeni rezerv de tabloyu değiştirmişti. McDermitt keşfi ise oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyabilir.

Analistler, küresel lityum talebinin 2040’a kadar 2022’nin yaklaşık 8 katına çıkacağını öngörüyor. Yani lityum artık yalnızca bir maden değil; enerji, teknoloji ve jeopolitik stratejilerin merkezine oturmuş durumda.

Bu nedenle McDermitt gibi sahaların ticari olarak işletilmesi, ABD’nin hem elektrikli araç pazarında hem de enerji depolama yarışında elini güçlendirebilir.

