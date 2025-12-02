ABD’de 1,5 trilyon dolarlık dev lityum rezervi bulundu

ABD’nin Nevada–Oregon sınırındaki McDermitt kalderasında bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, bu dev volkanik kraterin bugüne kadar ortaya çıkarılmış en büyük lityum rezervlerinden birine ev sahipliği yapabileceğini söylüyor. Hesaplamalara göre bölgede 20 ila 40 milyon metrik ton lityum açısından zengin kil bulunuyor.

Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu rezervin değerinin 1,5 trilyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Yani, batarya üretiminin onlarca yıl boyunca karşılanabileceği bir kaynaktan söz ediyoruz. Lityumun akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar hayatımızın her köşesine girdiği düşünülürse, keşfin neden bu kadar konuşulduğu açık.