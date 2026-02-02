ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trump yönetimi, sanayinin Çin’e bağımlılığını azaltmak için kritik minerallerden oluşan dev bir stok kurmaya hazırlanıyor.
ABD, Çin’e olan tedarik bağımlılığını azaltmak için kritik minerallerde yeni bir sayfa açıyor. Trump yönetimi, olası tedarik kesintilerine karşı Amerikan sanayisini güvence altına almayı hedefleyen kapsamlı bir stratejik stok planı üzerinde çalışıyor. Planın büyüklüğü ise dikkat çekici: Toplam 12 milyar dolar.
Bloomberg News’un (BN) kaynaklarına göre, “Project Vault” adı verilen girişim kapsamında ABD İhracat-İthalat Bankası’ndan 10 milyar dolarlık finansman sağlanacak. Buna ek olarak projeye 1,67 milyar dolarlık özel sermaye desteği de dahil edilecek. Böylece kamu ve özel sektör ortaklığında güçlü bir finansman yapısı kurulmuş olacak.
Kurulması planlanan stok mekanizması, işleyiş açısından ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’ne benziyor. Ancak bu kez odakta petrol yok. Akıllı telefonlardan bataryalara, jet motorlarından ileri teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda hayati öneme sahip mineraller depolanacak. Özellikle galyum ve kobalt gibi stratejik hammaddeler öne çıkıyor.
Projeye ABD sanayisinin ağır topları da dahil olmuş durumda. General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova ve Alphabet bünyesindeki Google gibi şirketlerin girişime katıldığı belirtiliyor. Kritik hammaddelerin tedarik ve satın alma sürecini ise Hartree Partners, Traxys North America ve Mercuria Energy Group yürütecek.