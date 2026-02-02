Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

Şubat 02, 2026 17:04
1
ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

Trump yönetimi, sanayinin Çin’e bağımlılığını azaltmak için kritik minerallerden oluşan dev bir stok kurmaya hazırlanıyor.

2
ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

ABD, Çin’e olan tedarik bağımlılığını azaltmak için kritik minerallerde yeni bir sayfa açıyor. Trump yönetimi, olası tedarik kesintilerine karşı Amerikan sanayisini güvence altına almayı hedefleyen kapsamlı bir stratejik stok planı üzerinde çalışıyor. Planın büyüklüğü ise dikkat çekici: Toplam 12 milyar dolar.

3
ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

“PROJECT VAULT” DEVREYE GİRİYOR

Bloomberg News’un (BN) kaynaklarına göre, “Project Vault” adı verilen girişim kapsamında ABD İhracat-İthalat Bankası’ndan 10 milyar dolarlık finansman sağlanacak. Buna ek olarak projeye 1,67 milyar dolarlık özel sermaye desteği de dahil edilecek. Böylece kamu ve özel sektör ortaklığında güçlü bir finansman yapısı kurulmuş olacak.

4
ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

PETROL DEĞİL, MİNERALLER DEPOLANACAK

Kurulması planlanan stok mekanizması, işleyiş açısından ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’ne benziyor. Ancak bu kez odakta petrol yok. Akıllı telefonlardan bataryalara, jet motorlarından ileri teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda hayati öneme sahip mineraller depolanacak. Özellikle galyum ve kobalt gibi stratejik hammaddeler öne çıkıyor.

5
ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

DEV ŞİRKETLER MASADA

Projeye ABD sanayisinin ağır topları da dahil olmuş durumda. General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova ve Alphabet bünyesindeki Google gibi şirketlerin girişime katıldığı belirtiliyor. Kritik hammaddelerin tedarik ve satın alma sürecini ise Hartree Partners, Traxys North America ve Mercuria Energy Group yürütecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.