ABD'den Çin'e karşı 12 milyar dolarlık stok

“PROJECT VAULT” DEVREYE GİRİYOR

Bloomberg News’un (BN) kaynaklarına göre, “Project Vault” adı verilen girişim kapsamında ABD İhracat-İthalat Bankası’ndan 10 milyar dolarlık finansman sağlanacak. Buna ek olarak projeye 1,67 milyar dolarlık özel sermaye desteği de dahil edilecek. Böylece kamu ve özel sektör ortaklığında güçlü bir finansman yapısı kurulmuş olacak.