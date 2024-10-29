ABD'den Çin'e sert teknoloji freni! 2025'te her şey değişiyor

29 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:56

ABD, Çin'in askeri amaçla kullanabileceği ileri teknolojiye erişimini sınırlandırmak için yapay zeka, yarı iletken ve kuantum bilgi teknolojileri gibi alanlarda yatırım kısıtlamaları getireceğini duyurdu. Yeni düzenlemeler, 2 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. İşte detaylar.

ABD​, Çin​'in teknoloji​ alanındaki yükselişini sınırlamak için yeni bir hamle yaptı. Belirli yatırım​ alanlarına kısıtlamalar getiren düzenlemeleri yürürlüğe koyacağını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu düzenlemelerin Çin'in askeri potansiyele sahip yüksek teknolojiye erişimini kısıtlamaya yönelik olduğunu vurguladı.

KURALLAR, 2 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl yayımladığı başkanlık kararnamesine işaret eden Hazine Bakanlığı, yatırımın sınırlandığı teknoloji alanları yarı iletken, mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve bazı yapay zeka sistemleri olarak sıraladı. Kurallar, 2 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Bakanlık, bu kapsamda ABD vatandaşları söz konusu alanlarda belirli işlemleri yasakladı ve belirli diğer işlemler için bildirim zorunluluğu gibi yükümlülükler getirdi. Bazı işlemler ise istisna kapsamına alındı. Ayrıca kural ihlalleri durumunda Hazine, ceza vereceğini belirtti.

BİDEN, BAŞKANLIK KARARNAMESİ YAYIMLADI

ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl askeri, istihbarat, gözetleme veya siber özellikli yetenekler için kritik olan hassas veya ileri teknolojilerle ürünler geliştirmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışan ilgili ülkelerin oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini ele almak için Biden'ın Başkanlık Kararnamesi yayımladığını bildirmişti.

Çin'in bir dizi hassas teknoloji üretme yeteneğini ilerletmek için ABD'nin yatırımlarından yararlandığına işaret edilen açıklamada, kararnamenin ABD yatırımlarının Çin'de bu teknolojilerin hızlanmasına yardımcı olmasını engelleyeceği vurgulanmıştı.