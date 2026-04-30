ABD'den Çin'in 7nm çip hamlesine yeni engel

ABD'den Çin'in 7nm çip hamlesine yeni engel

Küresel çip rekabetinde ABD ile Çin arasındaki gerilim bir kez daha tırmandı. Bu kez hedefte, Çin’in ikinci büyük çip üreticisi olarak gösterilen Hua Hong ve ona bağlı Huali Microelectronics var.

ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan çip ekipmanı üreticilerine bazı ürünlerin Çinli şirketlere sevkiyatını durdurmaları yönünde talimat verdi. Kararın, Huali Microelectronics’in Şanghay’da 7nm üretim hattı kurma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

GELİŞMİŞ ÇİPLERDE BASKI ARTIYOR

ABD, bir süredir ihracat kısıtlamalarıyla Çin’in yarı iletken alanında kendi kendine yeten bir yapıya ulaşmasını yavaşlatmaya çalışıyor. Daha önce TSMC ve ASML gibi kritik şirketlerin Çin’e ileri seviye teknoloji sağlaması da sınırlandırılmıştı.

Yeni adım ise özellikle 7nm ve altı üretim süreçleri açısından dikkat çekici. Çünkü bu alan, yapay zekâdan gelişmiş işlemcilere kadar birçok stratejik teknolojinin merkezinde yer alıyor.

ÇİN ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Sektör kaynaklarına göre Çinli üreticiler bu baskıya karşı alternatif tedarikçiler bulmaya ya da yerli çözümler geliştirmeye yönelebilir. Naura ve AMEC gibi Çin merkezli ekipman üreticilerinin son yıllarda büyüme kaydetmesi de bu açıdan öne çıkıyor.

Ancak karar yalnızca Çin’i etkilemiyor. Applied Materials, KLA ve Lam Research gibi ABD’li şirketlerin de milyarlarca dolarlık gelir kaybıyla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor.

