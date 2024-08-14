ABD'den Google'a darbe: Android veya Chrome 'zorla' satılabilir

14 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:26

Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devi Google'ın ana şirketi Alphabet'i bölme seçeneğini masaya yatırdı. Bu hamle, ABD'de bir yargıcın Google'ın çevrim içi arama pazarında yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmesinden bir hafta sonra gündeme geldi.

Bloomberg'in raporuna göre, bu gelişmenin ardından Alphabet'in hisseleri uzatılmış işlemlerde yüzde 1,4 değer kaybetti.

ABD'DE MAHKEME, GOOGLE'IN YASA DIŞI TEKEL OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Geçen hafta verilen kararda, Google'ın milyarlarca dolar harcayarak dünyanın varsayılan arama motoru haline gelmek amacıyla ABD'nin tekelcilik yasalarını ihlal ettiği belirtilmişti.

Google'ın bu ihlallerini bertaraf etmek için Adalet Bakanlığı, şirkete yönelik çeşitli seçenekler üzerinde duruyor. Bunlar arasında, Google'ın verilerini rakipleriyle paylaşmaya zorlanması ve yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini engelleyecek tedbirlerin alınması var.

ANDROID VEYA CHROME SATILACAK MI?

Raporda, bakanlık avukatlarının en çok tartıştığı çözümlerden birinin, Google'ın Android işletim sistemini elden çıkarması olduğu belirtildi. Google'ın arama reklam programı AdWords'un satışı ve Chrome web tarayıcısının elden çıkarılması gibi diğer olasılıkların değerlendirildiği de vurgulandı.

Federal antitröst düzenleyicileri, son dört yıl içinde Meta, Amazon ve Apple aleyhine, bu şirketlerin yasa dışı olarak tekel sürdürdükleri iddiasıyla davalar açmıştı. Daha önce Microsoft da 2004'te Adalet Bakanlığı ile Internet Explorer web tarayıcısını Windows kullanıcılarına zorla kabul ettirdiği iddiaları üzerine bir anlaşmaya varmıştı.

Google'ın sahip olduğu ürün ve hizmetlerden bazıları; Gmail, Drive, YouTube, Android, Pixel akıllı telefonları, Google Arama, Google Haritalar ve navigasyon, Google Çeviri olarak karşımıza çıkıyor.