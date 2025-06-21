AB'den AliExpress’e sıkı denetim: Yasadışı ürünlere karşı savaş sözü

Çin merkezli e-ticaret devi AliExpress, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında ciddi bir denetim süreciyle karşı karşıya. Avrupa Komisyonu, platformun kullanıcı güvenliği ve şeffaflık konusunda yetersiz kaldığını belirterek iki önemli adım attı.

İlki, AliExpress'in yasa dışı ürünler ve algoritma temelli reklam sistemleriyle ilgili bazı sorunları çözmek için yasal taahhütlerde bulunması. İkincisi ise, platformun yükümlülüklerini ihlal ettiğini ortaya koyan ön bulguların kamuoyuna açıklanması.

YASADIŞI ÜRÜNLER, EKSİK DENETİM, ZAYIF YAPTIRIMLAR

Komisyonun yaptığı ön değerlendirmeye göre, AliExpress, yasa dışı ürünlerin yayılmasını önlemek için yeterli kaynak ayırmadı. Özellikle sahte ilaçlar, gıda takviyeleri ve erotik içeriklerin gizli linkler veya bağlı kuruluş programları aracılığıyla satıldığı tespit edildi. Ayrıca platformun, bu tür içerikleri paylaşan satıcılara karşı kendi ceza politikalarını da tutarlı biçimde uygulamadığı belirtildi.

Dahası, AliExpress’in içerik denetleme sistemlerinde sistematik eksiklikler olduğu, bu nedenle kötü niyetli satıcıların faaliyetlerine devam edebildiği veya kolayca yeniden faaliyete geçebildiği ifade edildi.

ALİEXPRESS’TEN REFORM SÖZLERİ

Gelen tepkiler üzerine AliExpress, AB'ye çeşitli yasal taahhütlerde bulundu. Bu kapsamda;