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 | Murat Makas

AB'den AliExpress’e sıkı denetim: Yasadışı ürünlere karşı savaş sözü

Avrupa Komisyonu, AliExpress’i Dijital Hizmetler Yasası kapsamında mercek altına aldı. Platform, yasadışı ürünlerle mücadele için yasal taahhütlerde bulundu.

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AB'den AliExpress’e sıkı denetim: Yasadışı ürünlere karşı savaş sözü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 14:42

Çin merkezli e-ticaret devi AliExpress, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında ciddi bir denetim süreciyle karşı karşıya. Avrupa Komisyonu, platformun kullanıcı güvenliği ve şeffaflık konusunda yetersiz kaldığını belirterek iki önemli adım attı.

İlki, AliExpress'in yasa dışı ürünler ve algoritma temelli reklam sistemleriyle ilgili bazı sorunları çözmek için yasal taahhütlerde bulunması. İkincisi ise, platformun yükümlülüklerini ihlal ettiğini ortaya koyan ön bulguların kamuoyuna açıklanması.

YASADIŞI ÜRÜNLER, EKSİK DENETİM, ZAYIF YAPTIRIMLAR

Komisyonun yaptığı ön değerlendirmeye göre, AliExpress, yasa dışı ürünlerin yayılmasını önlemek için yeterli kaynak ayırmadı. Özellikle sahte ilaçlar, gıda takviyeleri ve erotik içeriklerin gizli linkler veya bağlı kuruluş programları aracılığıyla satıldığı tespit edildi. Ayrıca platformun, bu tür içerikleri paylaşan satıcılara karşı kendi ceza politikalarını da tutarlı biçimde uygulamadığı belirtildi.

Dahası, AliExpress’in içerik denetleme sistemlerinde sistematik eksiklikler olduğu, bu nedenle kötü niyetli satıcıların faaliyetlerine devam edebildiği veya kolayca yeniden faaliyete geçebildiği ifade edildi.

ALİEXPRESS’TEN REFORM SÖZLERİ

Gelen tepkiler üzerine AliExpress, AB'ye çeşitli yasal taahhütlerde bulundu. Bu kapsamda;

  • Yasadışı ürünleri daha etkin tespit etmek için sistemler geliştirilecek,
  • Şikâyet değerlendirme mekanizması iyileştirilecek,
  • Reklam ve öneri algoritmalarında daha fazla şeffaflık sağlanacak,
  • Satıcıların daha kolay izlenebilmesi için kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek,
  • Akademik araştırmalar için veri erişimi artırılacak.
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