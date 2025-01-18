AB'den sosyal medya devi X'e sert müdahale! Algoritmalar mercek altında

18 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:23

Avrupa Birliği (AB), Dijital Hizmetler Yasası çerçevesinde sosyal medya platformu X'e yönelik soruşturmasının kapsamını genişletti. Platformun tavsiye sistemleri ve algoritmalarına yönelik daha fazla bilgi ve şeffaflık talep etti. Ayrıca algoritmalarına ilişkin dokümanları sunması ve gelecekteki değişiklikleri belgelemesi istenirken, AB aynı zamanda teknik arayüzlere erişim talebinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası​ (DSA) çerçevesinde sosyal medya​ platformu X'e yönelik yürüttüğü soruşturma​ kapsamında yeni önlemler aldığını duyurdu. Komisyon, platformun tavsiye sistemlerine ilişkin ek bilgilerin sağlanmasını talep etti.

X'İN TAVSİYE SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ İSTEDİ

AB​, X'ten tavsiye sistemlerinin işleyişi ve bunlarda yakın zamanda yapılan değişikliklere ilişkin dahili dokümanların 15 Şubat 2025'e kadar sunmasını istedi. Ayrıca şirkete 31 Aralık tarihine kadar, tavsiye algoritmalarında yapılacak gelecekteki değişikliklere dair bilgileri ve dokümanları saklama emri verildiği belirtildi. AB, bu süreçte X'in içeriğine yönelik teknik arayüzlere erişim talebinde de bulundu.

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün, X'in tavsiye sistemlerinin Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklere uyumuna ışık tutmak için daha fazla adım atıyoruz" ifadelerini kullandı. AB'de faaliyet gösteren her platformun, adil, güvenli ve demokratik olmasını amaçladıklarını belirtti.

AB, 2023 Aralık ayında X'in risk yönetimi, içerik denetimi, modelleri, reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişimi gibi alanlarda Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.