AB'den yapay zeka sektörüne dev yatırım: Avrupa'ya 7 fabrika geliyor!
Avrupa Birliği girişimi Euro HPC, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç ve Lüksemburg'da toplam 7 yapay zeka fabrikası kuracağını duyurdu. 1,5 milyar avroluk bu yatırımla yapay zeka modellerini eğitmek ve çözümler geliştirmek için Avrupa genelinde bir ekosistem oluşturmayı hedefliyorlar.
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı bir girişim olan Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), Avrupa'da inovasyonu artırmak amacıyla 7 yeni yapay zeka fabrikasının kurulacağını duyurdu. Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç ve Lüksemburg'un ev sahipliği yapacağı bu fabrikalar, yapay zeka uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor.
YAPAY ZEKA FABRİKALARI, AVRUPA GENELİNDE KONUŞLANDIRILACAK
Euro HPC, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gelecek yıl Avrupa genelinde konuşlandırılacak ilk Avrupa yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacak merkezleri seçtiklerini belirterek, "Bu YZ fabrikaları, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'te olacak" bilgisini paylaştı.
HANGİ MERKEZLER EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?
Yatırımın yarısı, Avrupa Birliği'nin Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa programlarıyla fonlanacak. Yapay zeka fabrikaları, Avrupa'nın önde gelen araştırma ve teknoloji merkezlerinde yer alacak. 7 yapay zeka fabrikasının Euro HPC'ye üye 15 AB ülkesiyle 2 katılımcı ülkeyi de kapsadığı belirtildi ve fabrikalara ev sahipliği yapacak merkezler şöyle sıralandı:
- İspanya'da Barselona Süper Bilgisayar Merkezi "BSC AIF"
- İtalya'da Bologna Tecnopolo "IT4LIA"
- Finlandiya'da Kajaani CSC "LUMI AIF"
- Lüksemburg'da LuxProvide "Meluxina-AI"
- İsveç'te Linköping Üniversitesi "MIMER"
- Almanya'da Stuttgart Üniversitesi "HammerHAI"
- Yunanistan'da Atina GRNET "Pharos"