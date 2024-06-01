ABD'li güvenlik uzmanlarından ciddi uyarı: Telefonunuzu haftada bir kez yeniden başlatın!

01 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:58

Dijital teknolojiler günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar vs. internete bağlanabildiğimiz bütün cihazlar, alışverişten bankacılığa kadar pek çok alanda vazgeçilmez araçlar olarak elimizde duruyor.

Tabii bu teknolojilerin yaygınlaşması, "siber güvenlik" kavramının da önemini artırdı. En basit tabirle "dijital dünyada güvenliğin sağlanması ve verilerin korunması" olarak özetleyebileceğimiz siber güvenlik konusunda ABD'li güvenlik uzmanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi.

"TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN"

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), "zero-click" olarak bilinen, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların telefonlarını dinlemek ve verileri ele geçirmek için sıklıkla kullandığı bir güvenlik açığından korunmak için telefonların haftada bir kez kapatıp açılmasını tavsiye etti.

"ZERO-CLICK" SALDIRILARI

"Zero-click" açıkları, saldırganların bir kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan cihazlarına sızmasına olanak tanıyor, deyim yerindeyse cihazınızı "altın tepside" saldırganlara sunuyor. Bu tür açıklar, telefonlarınızı dinlemek ve veri toplamak için kullanılıyor.

TELEFONU YENİDEN BAŞLATMANIN BAŞKA NE FAYDASI VAR?

Öte yandan telefonunuzu haftada bir kez kapatıp açmanın tek faydası bu da değil. Güvenlik uzmanları, bu yöntemin kimlik avı saldırılarına ve kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı korunmaya da yardımcı olacağını belirtiyor.

NSA'nın yayınladığı belgede, kapatıp tekrar açma tavsiyesinin siber saldırıların başarılı olmasını sadece "bazen" engelleyebileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.