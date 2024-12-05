ABD’li savunma şirketi ve yapay zeka firmasından ortaklık: Hava saldırılarından koruyacak!

05 Aralık 2024 00:38 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 00:39

OpenAI, savunma şirketi Anduril ile ortaklık kurdu. Açıklamada, iki şirketin, ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek ve sorumlu bir şekilde uygulamak için stratejik bir ortaklık yapacağı vurgulandı.

ABD'li savunma teknolojisi şirketi Anduril, yapay zeka şirketi OpenAI​ ile ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Anduril'den yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin yapay zekadaki liderliğini ilerletmek ve ABD ile müttefik kuvvetleri korumak için OpenAI ile iş ortaklığı yapacağı bildirildi.

STRATEJİK ORTAKLIK YAPILACAK

Açıklamada, iki şirketin, ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek ve sorumlu bir şekilde uygulamak için stratejik bir ortaklık yapacağı aktarıldı.

SALDIRILARDAN KORUYACAK

OpenAI'nin gelişmiş modellerinin Anduril'in yüksek performanslı savunma sistemleri ve Lattice yazılım platformuyla bir araya getirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ortaklıkla ABD ve müttefik askeri personeli insansız hava araçları ve diğer hava cihazlarının saldırılarına karşı koruyan savunma sistemlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Anduril ve OpenAI'ın stratejik ortaklığının ülkenin insansız hava araçlarına karşı koyma sistemlerini ve potansiyel olarak ölümcül hava tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit etme, değerlendirme ve bunlara yanıt verme kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanacağı belirtildi.