ABD'li siyasetçi Jennifer Wexton sesini kaybetti, yapay zeka imdadına koştu

25 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:25

Meta, en büyük ve gelişmiş yapay zeka modelini tanıttı: Llama 3.1 405B

Meta, en büyük ve gelişmiş yapay zeka modelini tanıttı: Llama 3.1 405B

Yapay zeka ve ses klonlama teknolojileri büyük bir ilerleme kaydetti ve bu özelliği sunan uygulamalar günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Kötü amaçlı kullanım tehlikesi olsa da çeşitli nedenlerle sesini kaybeden insanlar için adeta biçilmiş kaftan niteliğinde olan ses klonlama teknolojisi, nadir görülen bir hastalık nedeniyle sesini kaybeden ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jennifer Wexton'un imdadına yetişti.

JENNIFER WEXTON, YAPAY ZEKA İLE SESİNİ KLONLADI

ABC News'in haberine göre, geçen yıl progresif supranükleer palsi tanısı konulan Wexton, bu hastalığı "Parkinson'un daha da gelişmiş bir versiyonu" olarak tanımladı.

Hastalık, konuşma yetisini ciddi şekilde etkilediğinden, Wexton halka hitap edebilmek için yapay zeka destekli bir uygulama kullanmak zorunda kaldığını belirtti. "Hastalık konuşmamı etkiledi ve bu yüzden sizinle iletişim kurabilmek için bir uygulama kullanıyorum" diyen Wexton, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topluluk önünde konuşma yapamayan bir politikacı çok geçmeden eski bir politikacı olacaktır. Ancak bu yapay zeka ses modeli bana sesimi duyurmak için yeni bir fırsat verdi ve dinleyicilere hâlâ ben olduğumu hatırlatıyor."

WEXTON'UN ESKİ KONUŞMALARINDAN ALINAN ÖRNEKLER KULLANILDI

Uzmanlar, Wexton'un eski konuşmalarından alınan örneklerle ABD'li siyasetçinin sesini yapay zekayla yeniden oluşturdu.

En yaygın kullanılan yapay zeka destekli ses klonlama modellerinden birine sahip bir start-up olan ElevenLabs, Wexton'un eski teknolojiyi kullanarak konuştuğunu belirtti. Birkaç hafta önce Wexton'un ofisiyle temasa geçen Wexton'un yardımcıları şirkete, çoğu Kongre üyesi olarak yaptığı konuşmalardan oluşan birkaç kayıt verdi.

Şirketin Ortaklıklar Müdürü Dustin Blank, "Teknolojimiz, sesini kaybetmiş bireylere bir zamanlar olduğu gibi, hissettikleri duygu ve tutkuyla konuşma yeteneği kazandırıyor ve biz de Kongre üyesinin bunu yapmasına yardımcı olmayı umuyoruz" dedi.

Wexton, klonlanmış sesini ilk kez bu ayın başlarında ABD Başkanı Joe Biden ile konuşurken kullandığını söyledi. Birkaç gün sonra Wexton, klonlanmış sesini bir videoda kamuoyuna tanıttı.

Siyasetçi, "Bu asla kendimi içinde hayal ettiğim bir durum değildi. Yapay zekanın geleceğine ilişkin bir tartışmanın ön saflarında yer alacağımı tahmin etmemiştim." ifadelerini kullandı.