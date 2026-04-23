ABD’nin 6. nesil savaş uçağı ilk kez bu kadar net görüntülendi

KUYRUKSUZ TASARIM: GİZLİLİK İÇİN RADİKAL ADIM

Paylaşılan görüntülerde en dikkat çeken detay, uçağın tamamen kuyruksuz bir yapıya sahip olması. Yani klasik dikey stabilizenin tamamen kaldırıldığı görülüyor. Bu tercih boşuna değil. Amaç, uçağın radar izini mümkün olduğunca azaltmak. Hem düşük hem de yüksek frekanslı radar sistemlerine karşı görünürlüğü düşürmek için atılmış oldukça kritik bir adım bu. Bir diğer önemli detay da hava girişlerinin konumu. Motor hava alıkları gövdenin üst kısmına yerleştirilmiş. Bu da özellikle yer radarları ve kızılötesi sensörler karşısında tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Tabii bu tasarımın dezavantajları da konuşuluyor. Yüksek hücum açılarında performans sorunları yapabileceği söyleniyor. Ama zaten bu platformun klasik it dalaşlarından çok, uzun menzilli angajmanlara odaklanacağı düşünülüyor.