Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ABD’nin 6. nesil savaş uçağı ilk kez bu kadar net görüntülendi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 13:22
1
ABD'nin 6. nesil savaş uçağı ilk kez bu kadar net görüntülendi

ABD Donanması’nın altıncı nesil savaş uçağı programı F/A-XX’te yarış iyice hızlandı. Bu yarışın iki büyük oyuncusundan biri olan Northrop Grumman, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı kısa bir videoyla dikkatleri üzerine çekti.

Açıkçası bugüne kadar bu kadar net bir görüntü yoktu. Paylaşılan video, geliştirilen konsept uçağın tasarımına dair en somut ipuçlarını ortaya koyuyor.

Zamanlama da oldukça manidar. 20 Nisan 2026’da düzenlenen Sea-Air-Space 2026 etkinliğinde konuşan ABD Deniz Kuvvetleri Operasyonlar Şefi Daryl Caudle, seçim sürecinin yakında sonuçlanabileceğini söyledi. Hemen ardından şirket CEO’su Kathy Warden da üretim kapasitesine hazır olduklarını vurguladı.

2
KUYRUKSUZ TASARIM: GİZLİLİK İÇİN RADİKAL ADIM

Paylaşılan görüntülerde en dikkat çeken detay, uçağın tamamen kuyruksuz bir yapıya sahip olması. Yani klasik dikey stabilizenin tamamen kaldırıldığı görülüyor. Bu tercih boşuna değil. Amaç, uçağın radar izini mümkün olduğunca azaltmak. Hem düşük hem de yüksek frekanslı radar sistemlerine karşı görünürlüğü düşürmek için atılmış oldukça kritik bir adım bu. Bir diğer önemli detay da hava girişlerinin konumu. Motor hava alıkları gövdenin üst kısmına yerleştirilmiş. Bu da özellikle yer radarları ve kızılötesi sensörler karşısında tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Tabii bu tasarımın dezavantajları da konuşuluyor. Yüksek hücum açılarında performans sorunları yapabileceği söyleniyor. Ama zaten bu platformun klasik it dalaşlarından çok, uzun menzilli angajmanlara odaklanacağı düşünülüyor.

3
ELMAS KANAT YAPISI VE GEMİ UYUMU

Konseptte öne çıkan bir başka unsur ise elmas formundaki kanatlar. Bu yapı, yüksek hızda verimlilik ve uzun menzil avantajı sağlayabilir. Ama düşük hız manevralarında bazı ödünler verilmiş olabilir, öyle görünüyor.

Kanat uçlarının yukarı doğru katlanabilir olması ise önemli bir detay. Çünkü bu, uçağın uçak gemileri için tasarlandığını açıkça gösteriyor.

İniş takımı da bu görüşü destekliyor. Güçlendirilmiş çift tekerlekli burun iniş takımı ve katapult fırlatma sistemi, uçağın CATOBAR operasyonlarına uygun olacağını ortaya koyuyor.

4
İKİ KİŞİLİK VERSİYON İHTİMALİ GÜNDEMDE

Geniş kokpit kanopisi de dikkat çekiyor. Bu detay, uçağın iki kişilik bir versiyonunun olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, ikinci mürettebatın görevi oldukça kritik olacak. Özellikle “loyal wingman” olarak adlandırılan insansız savaş drone’larını yönetmesi bekleniyor. Yani iş artık sadece pilotluk değil, bir nevi savaş alanı yönetimi haline geliyor.

5
YF-23 MİRASI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Tasarım hatlarına bakıldığında, uçağın YF-23 Black Widow II ile benzerlik taşıdığı açıkça görülüyor. 1990’larda F-22 yarışını kaybeden bu platformun izleri, yeni nesil tasarımda yeniden karşımıza çıkmış gibi. Ancak F/A-XX, sadece hava üstünlüğüne odaklanan bir uçak olmayacak. ABD Donanması için geliştirilen bu platformun çok rollü görev yapısına sahip olması planlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.