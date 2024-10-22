ABD'nin Çin korkusu! Yapay zeka yasağı devreye giriyor

22 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:09

ABD, Çin'e yapılacak yapay zeka, yarı iletkenler, mikroelektronik ve kuantum teknolojilerine yönelik Amerikan yatırımlarını kısıtlayan yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Buna göre ABD'li yatırımcılar, Çin'deki askeri gelişmelere katkıda bulunamayacak.

ABD, Çin'e yapılacak yapay zeka (AI) yatırımlarını kısıtlayacak yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre, bu kısıtlamaların yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kurallar, Amerikan yatırımcılarının Çin'deki askeri gelişmelere katkıda bulunmasını engelleyecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ağustos 2023'te imzaladığı karar doğrultusunda hazırlanan bu kurallar, Amerikan yatırımcılarının AI ve diğer hassas teknolojilere olan yatırımlarını sınırlamayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA VE KUANTUM TEKNOLOJİLERİNE YASAK

Son aşamaya gelen düzenlemeler, Çin'e yönelik yapay zeka, yarı iletkenler, mikroelektronik ve kuantum bilişim teknolojilerini kapsıyor. Yönetim ve Bütçe Ofisi’nde yapılan incelemelere göre, bu kuralların önümüzdeki bir hafta içinde duyurulması bekleniyor. Konuya dair değerlendirmede bulunan eski Hazine yetkilisi Laura Black, ABD başkanlık seçimlerinden önce bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Black, genellikle bu tarz düzenlemeler için 30 günlük bir geçiş süresi tanındığını da ekledi.

YARI İLETKENLER DE ETKİLENECEK

ABD Hazine Bakanlığı, Haziran ayında düzenlemeler için bir taslak yayımlamış ve kamuoyunun görüşlerine açmıştı. Bu taslak, Amerikan bireyleri ve şirketlerine, hangi işlemlerin yasaklanacağını belirleme sorumluluğunu yüklemeyi öngörüyordu. Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bazı işlemler ile yarı iletken yatırımları da bildirim şartına tabi tutulmuştu.

Bazı halka açık menkul kıymetler, sınırlı ortaklık yatırımları ve sendikasyonlu borç finansmanları gibi işlemler ise bu düzenlemelerdeki istisnalar arasında yer alıyor. Ancak nihai kuralların, yapay zeka yatırımlarına ilişkin kısıtlamaları daha da netleştirmesi bekleniyor.