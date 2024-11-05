ABD'nin engellerine rağmen Huawei güçleniyor: HarmonyOS pazar payında büyük artış!

05 Kasım 2024 12:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:10

Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi, ABD yaptırımlarına rağmen Çin akıllı telefon pazarında hızla büyüyerek Android ve iPhone telefonlara ciddi bir rakip haline geldi. HarmonyOS, 2024'ün üçüncü çeyreğinde pazar payını yüzde 15'e çıkardı.

Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak modeller ve tarihleri belli oldu

Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak modeller ve tarihleri belli oldu

Huawei HarmonyOS işletim sistemi, Çin akıllı telefon pazarında Android'in uzun süredir devam eden hakimiyetine ciddi bir meydan okuma oluşturarak beklenmedik bir şekilde büyük bir ilerleme kaydetti. TechInsights'in son raporuna göre, HarmonyOS'un pazar payı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 13'ten yüzde 15'e yükselirken, Android'in pazar payı yüzde 72'den yüzde 70'e düştü.

HARMONYOS, DAHA ÖNCE İOS'U GEÇMİŞTİ

Bu durum ilk kez yaşanmıyor. 2024'ün ilk çeyreğinde Huawei, ilk kez iOS'un (iPhone işletim sistemi) pazar payını geçmişti. Ancak o zamanlar hâlâ Android ekosisteminin bir parçasıydı. Yeni HarmonyOS NEXT ile beraber yazılım, tamamen Android'den bağımsız hale geldi.

ABD yaptırımlarının ardından Huawei'nin kendine yeterlilik yönünde agresif bir şekilde ilerlemesi, HarmonyOS'un geliştirilmesine önemli yatırımlar yapılmasını sağladı. Ek olarak tamamen bağımsız olan ve Android uygulamalarını desteklemeyen HarmonyOS Next'in son lansmanı, konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Çin'in popüler sosyal medya ve mesajlaşma platformu WeChat'in Harmony'ye özel bir sürümü de dahil olmak üzere, HarmonyOS'a özel yerel uygulamalar ve hizmetlerin büyüyen ekosistemi, kullanıcılar için işletim sistemini daha çekici hale getirdi.

APPLE VE GOOGLE'IN DURUMU NE?

Apple'ın iOS'u yüzde 15'lik payını korurken, Çin akıllı telefon pazarının iOS, Android ve HarmonyOS arasında üç yönlü bir rekabete sahne olduğu açıkça görülüyor. Bu değişimin, HarmonyOS gibi alternatif işletim sistemlerinin mevcut ikili (Android-iOS) rekabete meydan okuyabileceğini gösterdiği değerlendiriliyor.

Akıllı telefon sevkiyatları açısından Çin, yüzde 3 yıllık artışla 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük tek pazarı olmaya devam ediyor. Vivo yüzde 19 pazar payı ile pazara liderlik ederken, onu yüzde 15,5 pazar payına sahip Xiaomi ve Oppo/OnePlus izledi. Honor, Huawei ve Apple ise yüzde 15 civarındaki pazar paylarıyla ilk altıyı tamamladı.