ABD'nin herkesten sakladığı casus uydusu ilk kez görüntülendi! Amatör gözlemciden şok rapor

21 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:59

Avusturyalı amatör astronom Felix Schöfbänker, gizli bir ABD uydu filosunun görüntülerini elde ettiğini ve bu uyduların uluslararası suçları hedefleyen bir Savunma Bakanlığı ajansı tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Schöfbänker, Boeing tarafından üretilen FIA-Radar serisine ait uyduların detaylarını bir teleskopla gözlemleyerek kaydettiğini belirtiyor.

Avusturyalı amatör astronom Felix Schöfbänker, ultra gizli bir ABD uzay aracının görüntülerini elde ettiğini iddia ediyor. Schöfbänker, bu görüntülerin, uluslararası teröristleri, uyuşturucu tacirlerini ve suç lordlarını hedef alan, gizli bir Savunma Bakanlığı ajansı tarafından işletilen sınıflandırılmış bir casus uydu filosuna ait olduğunu belirtiyor.

FIA-RADARS, BOEING​ TARAFINDAN ÜRETİLDİ

"Topaz" olarak da adlandırılan FIA-Radars, Boeing tarafından üretilen ve günün 24 saati yerdeki hedeflerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayacak kadar güçlü beş araç olarak biliniyor. Schöfbänker, uyduları izlemek ve fotoğraflamak için inşa edilen bir teleskop kullanarak, uyduların boyutları, şekilleri ve gökyüzündeki konumları da dahil olmak üzere "daha önce bilinmeyen ya da sadece tahmin edilen şeyleri" gözlemledi.

ABD ilk casus uydusu CORONA'yı 1960 yılında Çin ve Sovyetler Birliği'ndeki düşmanlarını fotoğraflamak ve Sovyetler Birliği'nin ne kadar hızlı bir şekilde uzun menzilli bombardıman uçakları ve balistik füzeler ürettiğini ve bunları nerelere konuşlandırdığını izlemek amacıyla fırlattı. Uydu görüntüleri tüm Sovyet orta menzilli, orta menzilli ve kıtalararası balistik füze fırlatma komplekslerini yakaladı.

Gökyüzü gözlemcisi Schöfbänker, kısa süre önce Space.com ile keşiflerini paylaştı ve gözlemlediği mekanik ve teknolojileri detaylandırdı. Bir Dobsonian teleskobu olan Schöfbänker, ABD'nin bulutlar, yeşillik ve sığ topraktan radar ışınlamasını sağlayan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile donatılmış birkaç FIA-Radar tespit etti. Görüntüler, Dünya yüzeyine mikrodalga darbeleri gönderilerek ve yansıyan sinyaller ölçülerek alındı.

GİZLİ UYDU FİLOSU TOPAZ NEDİR?

Topaz, Boeing tarafından geliştirilen ve ilki 2010'da, sonuncusu ise 2018'de fırlatılacak olan beş uydudan oluşan bir seridir. ABD hükümeti, Topaz 1'in nükleer güç sistemine, tutum kontrol sistemine ve silindirik monokok alüminyum yapıya sahip olduğu bilgisini paylaşmakla yetinerek uyduların yetenekleri konusunda ketum davrandı.

Schöfbänker'in gözlemlediği modelin hangisi olduğu belli olmasa da, gözlemci başka ayrıntıları da tespit edebilmiş. Astronom, Space.com'a verdiği demeçte, "Görüntülerimden, bu uyduların kabaca 12 metre çapında bir parabolik ağ antene ve kabaca 10 metre kanat açıklığına sahip iki güneş paneline sahip olduğu sonucuna vardım" diye konuştu.

Schöfbänker, "Ayrıca güneş panelleri arasında yukarı-aşağı bağlantı anteni olarak yorumladığım parlak bir nesne daha var, ancak bu başka bir şey de olabilir" dedi ve gözlemleri sırasında uydunun anteninin altı kez sola ve 22 kez de sağa hareket ettiği bilgisini paylaştı.