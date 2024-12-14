ABD'nin yeni uzay planı devreye alınıyor! Müstakbel NASA Başkanı, "Kesinlikle kaçınılmaz" diyerek duyurdu

14 Aralık 2024 17:42 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:43

Donald Trump tarafından NASA başkanlığına aday gösterilen Jared Isaacman, uzay ekonomisini geliştirmeyi ve Amerika'nın çıkarlarını korumak için uzayda askeri personel bulundurmayı hedefliyor

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump tarafından, geçen hafta, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanlığına aday gösterilen Jared Isaacman, Amerika'nın ekonomik çıkarlarını korumak için uzayda askerlerinin bulunmasının "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu iddia etti. Trump, Isaacman'ın "NASA'yı cesur bir yeni çağa taşıyacağına" inanıyor.

ABD ASKERLERİ UZAYA GİDİYOR

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Space Force Association'ın "Spacepower 2024" konferansında konuşan Isaacman, daha fazla insanın uzaya gönderilmesi planlarının bazı ABD askeri personelini de içereceğini belirtti:

"Bunun kesinlikle kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Amerikalılar alçak Dünya yörüngesinde olduğunda, onları koruyacak kişilerin de bulunması gerekecek. Bu, insanlığın takip edeceği bir rota. Amerika buna liderlik edecek ve orada, yüksek zeminde bizi koruyacak bekçilere ihtiyacımız olacak."

NASA​'NIN YENİ BAŞKANI OLARAK NE YAPACAK?

41 yaşındaki Isaacman daha önce SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde kendi finanse ettiği iki görevle uzaya uçmuş olsa da ABD hükümeti için çalışmaya başlaması nedeniyle gelecekteki seyahatlerini beklemeye aldı. Isaacman'ın NASA'nın yeni başkanı olarak hedeflerinden biri, madencilik, imalat ve enerjiyi içerebilecek uzay ekonomisinin kurulmasına yardımcı olmak.

Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i gibi özel şirketlere seslenerek, "Bir süredir yaptığımız şeylerin ötesine geçmenin bir yolunu bulmalıyız" diyen Isaacman, "Uzay ekonomisi aşağı yukarı 60 yıldır aynı durumda" diye ekledi.

Aday gösterilmesinin ardından Isaacman şunları söyledi:

"Uzay, imalat, biyoteknoloji, madencilik ve hatta belki de yeni enerji kaynaklarına giden yollarda atılımlar için benzersiz bir potansiyele sahiptir.

"Kaçınılmaz olarak gelişen bir uzay ekonomisi olacak. Sayısız insanın uzayda yaşaması ve çalışması için fırsatlar doğuracak bir ekonomi. NASA olarak bu olasılıkların peşinden tutkuyla gidecek ve insanlığın gerçek bir uzay medeniyeti haline geldiği bir çağ başlatacağız."