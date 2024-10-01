ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nda iPhone'lar devreye girdi: Binlerce canı kurtardı

01 Ekim 2024 16:47 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:48

ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nın yıkıcı etkisiyle birçok bölgede elektrik ve hücresel hizmetler kesintiye uğradı. Apple'ın iOS 18 ile sunduğu uydu üzerinden mesajlaşma özelliği hayatta kalanlar için merhem oldu. İşte detaylar!

Helene Kasırgası, ABD'de büyük yıkıma yol açarak 100'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, kasırganın vurduğu bölgelerde yaşayanlar, elektrik ve telefon hizmetlerinden mahrum kaldı. Apple'ın yeni iOS 18 güncellemesiyle kullanıma sunduğu "Uydu Üzerinden Mesajlaşma" özelliği, hayatta kalanlar için kritik bir can simidi oldu.

IOS 18'İN HAYAT KURTARAN ÖZELLİĞİ: UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA

Apple, iOS 18 ile uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini iPhone'lara eklemişti. Özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmasa bile uydu üzerinden acil durum mesajları gönderebiliyor. Uydu bağlantısı, Helene Kasırgası sırasında birçok kişinin acil yardıma erişebilmesini sağladı.

9to5Mac'in haberine göre, kasırganın en yoğun olduğu dönemde, sosyal medyada kullanıcılar birbirlerine bu güncellemeyi yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Özellikle cep telefonu servislerinin çalışmadığı afet anlarında, uydu üzerinden mesajlaşma özelliği yardım çağırma imkanı tanıdı.

APPLE, BAĞIŞ DESTEĞİ VERECEK

Helene Kasırgası'nın yol açtığı büyük hasarın ardından, Apple CEO'su Tim Cook, X hesabından yaptığı açıklamada, şirketin bölgedeki yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bağışta bulunacağını duyurdu.

Tim Cook, "Düşüncemiz Helene Kasırgası'nın felaket sonuçlarıyla karşı karşıya kalan herkesle. Apple, sahadaki yardım çalışmalarına yardımcı olmak için bağışta bulunacak." dedi.