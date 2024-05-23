Activision, Call of Duty: Black Ops 6'yı resmen duyurdu

23 May 2024 17:29 - Güncelleme : 23 May 2024 17:31

Kısa bir tanıtım fragmanı sızdırılan Call of Duty: Black Ops 6 bugün Xbox Türkiye tarafından yapılan paylaşımla resmen duyuruldu.

Black Ops serisinin beşinci ve son oyunu "Cold War", 2020 yılında yayınlanmıştı. Aynı zamanda Call of Duty serisinin 17'nci oyunu olan Cold War'dan 4 yıl sonra gösterimi yapılan Black Ops 6 için Xbox Türkiye şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü, 9 Haziran saat 20:00'de Xbox Games Showcase'i ve ardından Call of Duty: Black Ops 6 Direct'i kaçırmayın."

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 GELİYOR

Call of Duty'nin resmi hesabında 7 saniyelik bir videoyla duyurulan Black Ops 6 için, "Black Ops serisinin yeni ve karanlık bir bölümü başlıyor." açıklaması yapıldı. Şu an için herhangi bir resmi tanıtım fragmanı veya tarih duyurusu bulunmuyor, bu bilgilerin 9 Haziran'daki Xbox Showcase etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

ÇIKTIĞI GÜN GAME PASS'E GELEBİLİR

Microsoft, İngiltere'yi ikna edip Activision-Blizzard'ı satın aldıktan sonra Call of Duty severlerin Xbox Game Pass'ten beklentileri yükseldi, hem eski COD oyunlarının hem de yenilerinin abonelik hizmetine eklenmesini bekliyorlar.

The Wall Street Journal'ın haberindeki iddiaya göre yeni Call of Duty oyunu çıktığı gün Game Pass'te olacak. Xbox tarafı bu bilgiyi doğrulamasa da başkan Sarah Bond, geçtiğimiz günlerde Xbox için Android ve iOS platformlarında sunacakları bir mobil oyun mağazası geliştirdiklerini söylemişti.

İlk başta Microsoft'un mobil oyunlarına ev sahipliği yapacağı aktarılan Xbox uygulaması, ileriki dönemlerde üçüncü taraf geliştiricilere de açılacak. Öte yandan Call of Duty Black Ops 6 için sızan tanıtım fragmanını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz: