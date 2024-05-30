Adana Valisi Köşger'den Elon Musk'a çağrı: 'TEKNOFEST'e bekliyoruz'

30 May 2024 10:26 - Güncelleme : 30 May 2024 10:29

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana'da yapılacak.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın da katılması bekleniyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TEKNOFEST 2024’ün 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da yapılacağını, Elon Musk’ın Adana’ya gelmesini beklediklerini söyledi.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİR TANESİ"

TEKNOFEST hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Köşger, festivalin çok yüksek katılımla gerçekleştirileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Öğrencilerin, yarışmacıların sayıları oldukça fazla. Bir milyonu aşkın yarışmacının katıldığı bir TEKNOFEST gerçekleştirilecek. Zaten TEKNOFEST bu anlamda belki de dünyada en önemli festivallerinden, yarışmalarından bir tanesi"

ADANA VALİSİ KÖŞGER: MUSK'I ADANA'YA BEKLİYORUZ

Elon Musk'ın da TEKNOFEST davetlisi olarak Adana'ya gelmesini beklediklerini vurgulayan Köşger, "Selçuk Bayraktar ailesi Adana'ya gelecekler. TEKNOFEST, T3 Vakfı üst yönetimi de burada olacak. Çok büyük gösteriler var zaten bünyede. Türk Yıldızları burada olacak daha başka hava gösterileri olacak, yarışmalar olacak. Aynı zamanda Elon Musk da geçen yıl gelmeye söz vermişti. Kendisini bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl, Musk'ı TEKNOFEST İzmir'e davet etmişti. Musk da X hesabında, Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

KATILIMCI SAYISINDA EN AZ 1,5 MİLYON BEKLENTİSİ

Adana'nın festivaller kenti olduğunu söyleyen Vali Köşger, katılımcı sayısının 1,5 milyonu aşacağını öngördüklerini dile getirerek, Adana'nın festivaller konusunda Türkiye'de çok iyi konumda olan illerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar yaptıkları bütün festivallerin çok büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştiğini belirten Köşger, şu bilgileri paylaştı:

"Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı ve Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdik. Bunların hepsine çok yüksek katılım vardı. Hemşehrilerimizin çok büyük coşkusu vardı. Bu kadar kalabalık ve dışarıdan da katılım olmasına rağmen Adana'nın günlük rutin asayiş problemleri bile daha azalmış oldu. Bu kadar yoğun katılımla yaptığımız festivalleri hiçbir asayişe olayı olmadan gerçekleştiriyoruz. Bunu da çok büyük başarıyla gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz."

2024 TEKNOFEST ADANA

Bu yıl 10'uncu TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyada hesabında, "2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana'dayız. Planlarımızı TEKNOFEST'e göre yapalım" paylaşımında bulundu.

TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu.