Adana yine bildiğiniz gibi: Akvaryumdaki balığa araba sürdürdüler

Adana'daki üniversite öğrencileri, yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanarak akvaryumda yaşayan Japon balığına araba sürdürdü. Öğrenciler, 4.5 ay süren proje ile amaçlarının, yapay zekayla neler yapılabileceğini göstermek olduğunu belirtti.

Adana'daki Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, yapay zeka kullanarak ilginç bir projeye imza attı. Öğrenciler, akvaryumdaki Japon balığını yönlendiren özel bir sistem geliştirerek balığa araba sürdürebildi.

Projeyi geliştiren ekip, amaçlarının teknolojik araçlarla canlılar arasındaki iletişimi artırmak ve yapay zekayla yapılabilecekleri göstermek olduğunu belirtti.

PROJEYİ 4.5 AYDA GELİŞTİRDİLER

4.5 aylık süreçte yapılan projede oyuncak arabanın üzerine entegre edilen fanus içerisindeki Japon balığı sensörlerle izleniyor ve balığın hareketlerine göre sensörler devreye girip araç o yönde hareket ediyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Musa Malkoç, yapay zekanın hayatın her alanına entegre olduğunu belirterek, "Biz bu projeyi yapay zeka algoritmalarını kullanarak hayatımızın her noktasında sınırların olmadığını göstermek istedik" diye konuştu.

Projeyle amaçlarının balığa araba sürdürmekten ziyade yapay zeka ile neler yapabileceklerini göstermek olduğuna dikkati çeken Malkoç, bu teknoloji ile bir balık araba sürebiliyorsa, insanların çok daha fazla şeyi yapabileceğini vurguladı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Volkan Kıvanç ise yarışmalara katılmak istediklerini belirterek, bu projelerinin amaçlarından bir tanesinin de 'ileride yapabilecekleri projelerin temel taşını oluşturmak' olduğunu ifade etti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistemin çalışma şekliyle ilgili de bilgi veren Volkan Kıvanç, sensörlerin balığı tanıdığını ve balık hangi yöne giderse motorların o yöne doğru çalışıp aracı hareket ettirdiğini sözlerine ekledi. Bu projeyle yarışmalara da katılmayı planladıklarını kaydetti.