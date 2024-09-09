Adana'da lise öğrencileri roket geliştirdi, ismini Türk astronot Alper Gezeravcı belirledi

09 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:37

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi'nin tasarladığı roketi inceledi. Gezeravcı, roketin ismini belirledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu, İncirlik Anadolu Lisesi ve İstiklal İlkokulu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Gezeravcı, Adana Çukurova Bilim Sanat Merkezi öğrencileriyle de bir araya geldi ve tasarladıkları roketi inceledi.

ALPER GEZERAVCI, ROKETİ "ZIPKIN" OLARAK ADLANDIRDI

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 9-16 Eylül'de Aksaray Hisar Atış Alanı'nda yapılacak "yüksek irtifa" yarışmalarına katılacak roketin ismini Gezeravcı belirledi. Türk astronot, rokete Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk görev yaptığı filonun ismi olan "Zıpkın" adını verdi.

Roketi imzalayıp "Zıpkın'a emniyetli uçuşlar" yazısıyla gururlandıran Gezeravcı, sohbet ettiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada öğrencilerin Türkiye'nin uzay misyonunun içeriğine ilişkin soruları da cevapladı.

Yaptığı açıklamada, 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST Adana'ya yoğun bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Alper Gezeravcı, "Devletimizin güçlü iradesinin yansıdığı uzay alanındaki başarının mutluluğunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarından biriyim." diye konuştu.

Gezeravcı aynı zamanda göreve seçilmiş olmanın mutluluğunu, devletin yetiştirdiği öğrenci olarak bugünlere erişmelerinin sevincini paylaşmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarına dikkati çekti.