Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

02 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:48

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2024”ün açılış töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık.' dedi.

TEKNOFEST Adana uçuş gösterileri programı belli oldu! Akıncı ve SOLOTÜRK'ÜN saatleri açıklandı

TEKNOFEST Adana uçuş gösterileri programı belli oldu! Akıncı ve SOLOTÜRK'ÜN saatleri açıklandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival kapılarını açtı.

KENDİ REKORUMUZU KIRDIK!

Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2024”ün açılış töreninde konuşan TEKNOFEST​ Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar​, ' TEKNOFEST 2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık.' dedi.

'TEKNOLOJİNİN CANAVARCA KULLANIMINA KARŞI DURACAĞIZ'

Gazze​'deki soykırıma karşı durmak için teknolojinin önemine vurgu yapan Bayraktar şöyle devam etti: "Gazze'de her gün bebekler ve masum siviller katlediliyor.

Dünya ise bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor. Dünya, bir tarafta tanrısı para olan diğer tarafta tanrısı olmayan iki yol arasında seçim yapmaya zorlanmış bir halde. Adalet yok. Adaletsizlik ise dünyada kol geziyor. Teknoloji bugün bir soykırımda, en fazla sayıda sivili en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor.

'ADALETSİZLİĞE KARŞI SES ÇIKARMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikâyelerine zemin hazırlıyor. Dünyayı değiştirecek projeler bu meydandan çıkacak. Yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez.

Biz Teknofest kuşağı olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu gidişata dur diyecek bir hareket var . Bizim hareketimiz. TEKNOFEST hareketi."