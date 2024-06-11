Adobe, eleştiri yağmuruna tutulan hizmet şartlarını güncelledi

11 Haziran 2024 16:02 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:02

ABD'li teknoloji devi Adobe, Photoshop ve Premiere gibi uygulamalarını kullanan müşterilerin son hizmet şartlarına yönelik tepkilerinin ardından, bir blog yazısında yapay zeka ve içerik sahipliği gibi alanlarda daha fazla ayrıntı eklemek için güncellemeler yaptığını söyledi.

Adobe Ürün Başkanı Scott Belsky ile Hukuk ve Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dana Rao, "İçeriğiniz size aittir ve asla herhangi bir üretici yapay zeka aracını eğitmek için kullanılmayacaktır" ifadesinin kullandı.

ADOBE HİZMET ŞARTLARINI GÜNCELLEDİ

Photoshop, Premiere Pro ve Lightroom gibi ürünleri kullanan aboneler, Adobe'nin çalışmalarını şirketin üretken yapay zeka modellerini eğitmek için özgürce kullanabileceği anlamına geldiği şeklinde yorumladıkları bir hizmet şartları güncellemesi nedeniyle öfkelenmişti.

İçerik oluşturucular, Adobe'nin yapay zekayı kullanarak çalışmalarını etkili bir şekilde kopyalayabileceğini ve daha sonra yeniden satabileceğini düşünmüştü.

Adobe, bunların hiçbirinin doğru olmadığını belirterek, yeni kullanım koşullarının ürün geliştirme programı ve içerik moderasyonu için, çoğunlukla CSAM ile ilgili yasal nedenlerle uygulamaya konulduğunu belirtti. Bununla birlikte Belsky, şirketin güncellenen Kullanım Koşulları ile "daha net olabileceğini" kabul etti.

Belsky, "Müşterilerin verilerinin nasıl kullanıldığı ve üretken yapay zeka modellerinin nasıl eğitildiği konusunda endişeli olduğu bir dünyada, müşteri verilerini ve içeriğini barındıran şirketlerin politikalarını yalnızca kamuya açık olarak değil, yasal olarak bağlayıcı Kullanım Koşullarında da beyan etme sorumluluğu vardır" dedi.

Bu amaçla şirket, "müşterilerin [ToS maddelerinin] ne anlama geldiğini ve neden bunlara sahip olduğumuzu anlamalarına yardımcı olmak için daha sade bir dil ve örnekler” kullanarak hizmet şartlarını elden geçirme sözü verdi.