Adobe, yapay zeka video üretme aracı Generative Video'yu kullanıma sundu

Adobe'nin metin ve görsel tabanlı video üretme yapay zekası "Generate Video", genel kullanıma sunuldu. Geçen sene erken erişime açılmıştı. Bugünden itibaren genel beta sürümüyle erişilebilir hale geldi. Araç, görüntü oluşturma ve çeviri yeteneklerinin yanı sıra, içerik üreticilere yönelik yapay zeka kredi abonelik katmanlarıyla birlikte yeniden tasarlanan Firefly web uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.

ADOBE, "GENERATIVE VIDEO" YAPAY ZEKASINI ERİŞİME AÇTI

Adobe, ekim ayında, Premiere Pro için beta sürümünde bulunan ve videonun sonunu veya başını uzatmak için kullanılabilen Generative Extend aracıyla başlayarak, üretken AI Firefly Video Modeli tarafından desteklenen araçları piyasaya sürmeye başladı. Generate Video aracı ise, eylül ayında ilk kez tanıtıldığından bu yana bazı küçük geliştirmeler içeriyor.

Generate Video iki ana özellikle geliyor: Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, Metinden Videoya özelliği kullanıcılara yalnızca bir metin açıklamasıyla video oluşturma imkanı tanırken, Görüntüden Videoya özelliği, metinle birlikte referans bir görsel yükleyerek videoya başlangıç noktası sağlamaya olanak tanıyor. Generate Video; stilleri, kamera açılarını, hareketi ve çekim mesafelerini simüle etmek gibi sonuçları iyileştiren veya yönlendiren çeşitli seçenekler sunuyor.

EN FAZLA 5 SANİYELİK VİDEOLAR ÜRETEBİLİYOR

Videolar 1080p çözünürlükte ve 24 FPS olarak üretiliyor. Ancak en fazla 5 saniye uzunluğunda klipler oluşturabiliyor ve üretim süresi 90 saniye veya daha uzun sürebiliyor. OpenAI'ın Sora modeli ise kullanıcıların 20 saniyeye kadar video oluşturmasına izin vererek bu alanda Adobe'ye göre avantajlı oluyor.

Adobe, daha hızlı, düşük çözünürlüklü bir "fikir oluşturma modeli" ile 4K destekli bir model üzerinde çalıştığını ve bunların yakında sunulacağını duyurdu.