Adobe’da dev veri sızıntısı: 13 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi

SALDIRININ ARKASINDA DIŞ KAYNAK SAĞLAYICI VAR

Siber saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bazı detaylar da ortaya çıktı. Buna göre korsan, sistemlere Hindistan merkezli bir dış kaynak hizmet sağlayıcısı (BPO) üzerinden sızmayı başardı.

İlk adımda bir çalışanın bilgisayarına uzaktan erişim aracı yerleştirildi. Ardından saldırgan, bu erişimi kullanarak çalışanın yöneticisine yönelik bir oltalama (phishing) saldırısı gerçekleştirdi. Böylece yetkilerini artıran hacker, şirketin sistemlerinde daha derin erişim elde etti.