Ağlayınca şarj olan pil geliştirildi: Gözyaşlarınız artık boşa gitmeyecek!

08 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:42

Bilim insanları akıllı kontakt lensler için gözyaşıyla şarj edilebilen ultra ince pil geliştirdi. Projenin geliştirilmesine öncülük eden araştırmacı Lee Seok Woo, "Görevimiz Tehlike" filmindeki bir sahneden ilham aldığını açıkladı.

Serinin dördüncü filminde, bir ajan yüz tanıma ve göz takibi yapabilen kontakt lensler takıyordu. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi Doçenti Woo, CNBC kanalına, bu lensi gerçeğe dönüştürmek istediğini söyledi.

Lee'nin pil bileşenleri konusundaki uzmanlığı, giyilebilir teknolojiye adım atması için bir sıçrama noktası oldu. Akıllı kontakt lenslerin güvenli ve kompakt pillere ihtiyaç duyacağını ve bunun da bu cihazların geliştirilmesi için çok önemli olacağını fark etti.

İNSAN SAÇINDAN İKİ KAT KALIN

Kontakt lenslerin kendileri 0,5 mm gibi son derece ince bir kalınlığa sahip olduğundan, bu pillerin boyutu ve esnekliği kullanıcı rahatsızlığını önlemede kilit önem taşıyor.

Woo, "Pilimizin kalınlığı yaklaşık 0,2 mm, bu da bir insan saçının kalınlığının yaklaşık iki katı" bilgisini verdi.

Woo ve ekibinin, yanıcı maddeler içeren lityum-iyon pillere alternatif olarak biyouyumlu salin solüsyonu kullanılarak çalıştırılabilen pili, geleneksel bir tel yöntemi veya kimyasal bir yöntem kullanılarak şarj edilebiliyor. Pil glikoz ile kaplandı ve tuzlu su çözeltisiyle temas ettiğinde glikoz sodyum ve klorür iyonları ile reaksiyona girerek şarj oluyor.

NE KADAR GÖZYAŞI O KADAR ÇOK ŞARJ

Sekiz saatlik kimyasal şarjın ardından batarya tam kapasitesinin yüzde 80'ine ulaşabiliyor ve daha sonra gün içinde birkaç saat kullanılabiliyor.

Pilin gözyaşıyla şarj edilebilmesinin sebebini Woo şöyle açıkladı: "Gözyaşı solüsyonu aynı zamanda glikoz da içeriyor. Bu da siz kontakt lensi takarken gözyaşlarınızın pili şarj edebileceği anlamına geliyor. Ne kadar çok ağlarsanız pili o kadar fazla şarj edebilirsiniz."