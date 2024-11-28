Ağrı kesiciler şekil değiştiriyor! Japon bilim insanlarından acılara son verecek yeni buluş

28 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:18

Japonya'daki bilim insanları, yalnızca duyu sinirlerini hedef alarak yan etkisiz ve 24 saat etkili ağrı kesici etkisi sağlayan "3E1" adlı bir antikor geliştirdi. Hücre adezyon molekülü 1'i (CADM1) hedef alan yeni bir antikor olan 3E1, geleneksel ağrı kesicileri çöpe attırabilir.

Japonya​'daki Kindai Üniversitesi bilim insanları, ağrı yönetimi konusunda yeni bir keşfe imza attı. Prof. Akihiko Ito ve Dr. Fuka Takeuchi liderliğindeki ekip, hücre adezyon molekülü 1'i (CADM1) hedef alan ve "3E1" adı verilen bir antikorla yan etkisiz ve uzun süreli ağrı kesici etkisi oluşturmayı başardıklarını açıkladı.

YALNIZCA DUYU SİNİRLERİNE ETKİ EDİYOR

3E1 antikoru, sinir hücrelerinin yüzeyinde bulunan CADM1 proteinini hedef alarak yalnızca duyu sinirlerine etki ediyor. Bu sayede diğer sistemlere müdahale etmeksizin ağrı sinyallerini ileten sinirlerin aktivitesini baskılıyor. Bu yaklaşımla birlikte geleneksel ağrı kesicilerde sıklıkla görülen yan etkilerin ortadan kalktığı belirtiliyor.

FARELERDE DENENDİ

Çalışma kapsamında, 3E1 antikoru farelerin derisine enjekte edildi. Antikorun, yalnızca deri altındaki duyu sinirlerinde lokalize olduğu gözlemlendi. Kimyasal kaynaklı ağrı testlerinde, 3E1 uygulanan farelerin ağrıya ilişkin davranışlarında kontrol grubuna kıyasla belirgin bir azalma görüldü.

Bu etkiler ise mevcut lokal anesteziklere göre çok daha uzun süreliydi ve 24 saate kadar devam etti.

ANORMALLİĞE YOL AÇMIYOR

TRT Haber'in haberinde, araştırma ekibine göre 3E1'in en önemli avantajlarından biri motor sinirler üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemesi. Farelerde yapılan deneylerde antikorun felç ya da davranışsal anormalliklere yol açmadığı, sadece ağrı algısını baskıladığı tespit edildi.

Prof. Ito, "Bir enjeksiyonla sinirlerde biriken ve ağrı kesici etki sağlayan bir antikorun keşfi, 'antikor anestezikleri' adıyla yeni bir alanın kapılarını aralayabilir" diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Son yıllarda osteoartrit ve kronik ağrıyı tedavi etmek için geliştirilen antikor bazlı ilaçlar, ciddi yan etkiler nedeniyle sınırlı başarı sağladı. Ancak 3E1, motor sinirleri etkilemeden ve toksik etkiler oluşturmadan güvenli bir alternatif sunuyor. Araştırmacılar, insanlarda kullanıma uygun hale getirilmesi için antikorun daha uzun süreli etkiler sunan versiyonları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu yeni tedavi yöntemi, kronik ağrı ve diğer ağrı kaynaklı durumlar için umut vaat ediyor.