AirPods kulaklıklara kamera geliyor... Ama düşündüğünüz gibi değil

01 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:11

Apple, AirPods ve Beats kulaklıkları için acil güvenlik güncellemesi yayınladı

Apple, AirPods ve Beats kulaklıkları için acil güvenlik güncellemesi yayınladı

Apple'ın AirPods serisine yeni bir model eklemeyi planladığı söyleniyor: Vision Pro gözlükle eşleştirilebilen ve başınızı hareket ettirdikçe değişen uzamsal bir ses deneyimi oluşturan kızılötesi kameralı (IR) AirPods.

Bu iddiayı, Apple tahminleri söz konusu olduğunda çoğu zaman haklı çıkan Apple analisti Ming-Chi Kuo ortaya attı. Ancak IR özellikli AirPods'un yakın zamanda satışa sunulmayacağı ve seri üretimin 2026'da başlayacağı söyleniyor.

AIRPODS'A YERLEŞTİRİLECEK KAMERA NE İŞE YARAYACAK?

Şubat ayında Bloomberg'den Mark Gurman da Apple'ın AirPods'a kamera yerleştirme fikrini hayata geçirmeyi araştırdığını bildirmişti. Dolayısıyla bu söylentiyi desteklemek için iki iyi kaynak var, ancak elbette Apple'ın planları her zaman değişebilir.

Kuo'ya göre AirPods'un içindeki kamera sistemi iPhone'daki Face ID için kullanılan teknolojiye benzer olacak. Birinin başını çevirdiğini algılayabilecek, böylece belirli sesler buna göre artırılıp azaltılabilecek.

Kuo, kameraların algılayabileceği başka bir şeyin de el hareketleri olabileceğini söylüyor. iOS 16 2022'de piyasaya çıktığında, AirPods için 3D tarama için bir iPhone yardımıyla çalışan kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliğini de beraberinde getirmişti.

Önümüzdeki aylarda kameralı AirPods hakkında daha fazla söylenti çıkabilir. Bu arada standart AirPods modellerinin de bu yıl veya önümüzdeki yıl yenilenmesi bekleniyor, bu nedenle çok uzak olmayan bir gelecekte 4. nesil AirPods ve AirPods Pro 3 tanıtılabilir.