Akaryakıt tasarrufu için düğmeye basıldı! Otomobil üreticileri peşine düştü

02 Eylül 2024 13:36 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:37

Akaryakıt fiyatları için beklenen haber! Analistler benzin ve motorin indirimi için tarih verdi

Akaryakıt fiyatları için beklenen haber! Analistler benzin ve motorin indirimi için tarih verdi

Dünya genelinde pandemi ve bölgesel çatışmalardan kaynaklanan ekonomik kriz otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Sıfır otomobillerde üretim sorunu yaşanırken, ikinci el otomobil fiyatlarında büyük yükseliş görülmüştü. Akaryakıt fiyatlarının da ani yükselişi vatandaşın cebini yaktı. Bilim insanları da bu alanda çeşitli çalışmalara imza atıyor.

OTOMOBİLLERDE YAKIT TASARRUFU İÇİN YENİ ADIM

Bilim insanları, otomobillerde yakıt tasarrufu sağlayabilecek yeni çelik türleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Knowable Magazine tarafından paylaşılan habere göre bilim insanları, daha hafif ve daha fazla yakıt tasarrufu sunan otomobiller üretmeye yardımcı olmak için hafif polimerler ile karbon fiber birleşiminden oluşturulan yeni çelik türleri için çalışmalarda ileri seviye kat etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DA ETKİ EDECEK

Yeni çelik türlerinin, elektrikli araçlara daha az enerjiyle daha yüksek menzillere sahip olmasına yardımcı olması bekleniyor. Bu yüzden pek çok elektrikli araç şirketi bu alana yoğun yatırım yapıyor.

DAHA AZ YAKIT

Şu an araçlarda kullanılan sertleştirilmiş, güçlü çelik ne yazık ki oldukça ağır olabiliyor. Bilim insanları, çeliğin temelindeki demiri diğer bileşenlerle karıştırarak daha hafif ve sağlam hale getirmenin yeni yollarını buluyor. Bu sayede araçların kaza anında daha güvenli olması ve genel olarak daha az yakıt tüketmesini sağlıyor.

Otomobil üreticileri ve araştırmacılar, 1990’lardan beri çeşitli biçimlerde kullanılan “yüksek mukavemetli çeliğin” üç farklı neslini oluşturmak için çelik üreticileriyle birlikte çalıştı. Bu malzemeler hala yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak daha yakın zamanlarda titanyum ve hatta niyobyum gibi alaşımların kullanılmaya başlanması, çalışmaların bir adım daha ileri taşınmasına yardımcı oldu.