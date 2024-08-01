Akıllı evlerde veri güvenliği hayati önem taşıyor

01 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:05

Akıllı ev sistemleri, evdeki aletleri, elektronik eşyaları ve diğer sistemleri uzaktan kontrol etmek ve izlemek için kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler, sahip olduğunuz akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. AATD Kurucu Ortağı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Tamer Demir, akıllı evlerde alınması gereken bireysel güvenlik önlemleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

ERİŞİLEBİLİRLİK, YERİNE GÖRE KÜÇÜK VEYA BÜYÜK RİSKLER TAŞIYOR

Teknolojinin yaşamı kolaylaştırmak, konfor alanı yaratmak, iş gücünü daha düşük seviyelere indirgemek için geliştirilmekte olduğunu belirterek “Kendi başına karar veren, insiyatif alan, zarar verme içgüdüsü taşıyan bir sistemden değil sizin kontrolünüzde olan sizin izin verdiğiniz kadar erişilebilir ve yönlendirilebilir olan sistemin kendi başına getirdiği bir risk bence yoktur.

Ancak buna hiç risk yoktur demek elbette yanlıştır. Şu anda akıllı evler özelinde konuşuyor olsak dahi, teknolojinin genel yapısına baktığımızda Ease of Access (Erişim Kolaylığı) ve Accesbility (Erişilebilirlik) zaten yaşamı kolaylaştırmanın, konfor alanı yaratmanın temel taşlarını oluşturuyor. Böylece erişilebilirlik sizin yaşamınıza kolaylık sağladığı gibi, yaşamınıza erişilebilirliği de kolaylaştırdığı için elbette ki yerine göre büyük veya küçük riskler oluşturmaktadır” dedi.

GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURURKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Bugün kullandığımız telefon, bilgisayar, tablet ne kadar kolaylık sağlıyor ve ne kadar bilgileriniz açısından riskli ise akıllı sistemlerin daha az risk teşkil ettiğini aktaran Tamer Demir “Nasıl telefon, bilgisayar kullanırken şifre kullanıp gizli tutmanız gerekiyor ise, internetten alışveriş yaparken sanal kart kullanmanız daha güvenli ise, tarafınıza her ulasan mesajı, maili, linki kullanmamanız önemli ise akıllı sistemler için de bu önlemler gibi güvenlik duvarları oluşturmak ve sizin izin verdiğiniz kadar erişilebilir olmasını sağlamak o kadar önem arz ediyor. Evinizin kapısını açık bırakmanız ile kilitlemeniz arasında ne kadar güvenlik önlemi taşıyorsanız bunu teknoloji için de böyle düşünmeniz gerekmektedir. Teknoloji kendi başına bunları sağlamaktan ziyade, bunu sizin daha az efor sarf ederek, daha aşılması zor bir hale getiren ve bununla beraber hayatinizi kolaylaştıran bir mekanizmayı temsil etmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.