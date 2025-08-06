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 | Selahattin Demirel

Akıllı sokak aydınlatması geliyor! Tüm kentlerimizi süsleyecek: İşte özellikleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çatısı altında olan Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), gerekli olan enerjiye sokakta da ulaşılabilir olması için "Akıllı Sokak Aydınlatması" geliştirdi. Proje tamamlandığında akıllı sokak lambalarının tüm kentlerimizde yaygınlık kazanması bekleniyor.

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Akıllı sokak aydınlatması geliyor! Tüm kentlerimizi süsleyecek: İşte özellikleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 00:38

Sokaklarda yeni dönemin sinyali Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın duyurduğu projeyle gün yüzüne çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında mevcut durumda sadece prototipi üretilen ve test edilen "Akıllı Sokak Aydınlatması" cihazının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

LED AYDINLATMA, ELEKTRİKLİ ARAÇ VE TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARJ ÜNİTELERİ

Söz konusu aydınlatma, sokaktaki sıradan aydınlatmalardan farklı olarak teknolojik imkanlarla donatıldı. Cihaza LED aydınlatma, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet erişim noktası ve USB telefon şarj noktaları yerleştirildi.

Proje yaygınlaştırıldığında ve ürünün seri üretimine geçtiğinde, elektrikli otomobiller, tekerlekli sandalyeler ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlar sokak aydınlatmasına bağlanarak şarj edilebilecek.

Akıllı sokak aydınlatması geliyor! Tüm kentlerimizi süsleyecek: İşte özellikleri

HAVA KALİTESİ DE ÖLÇÜLECEK

Akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörüyle havanın kalitesini de takip edecek. Aydınlatmaları kullanan vatandaşlar, cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişebilecek.

Akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan kameralar aracılığıyla şehrin güvenliğine katkı sağlarken herhangi bir afet ya da acil durum anında da Acil Durum Anons Sistemi sayesinde vatandaşları uyarabilecek. Acil durumlarda akıllı aydınlatmadaki donanım, sesli ve görüntülü olarak vatandaşların dikkatini çekecek.

GÜNEŞTEN GÜÇ ALIYOR

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, akıllı sokak aydınlatması projesiyle bir yandan enerjinin verimli kullanılmasını sağlarken bir yandan da vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Akıllı direkle vatandaşlarımızın enerjiye daha rahat erişmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mühendis Tuğba Aydın Kart da şehir yaşamını daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmek için yola çıktıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cihazımızın üstünde bir hava istasyonu yer alıyor. Bu istasyon, rüzgarın yönünü ve şiddetini, hava ve gürültü kirliliğini, sıcaklık, nem ve güneş radyasyonu gibi değerleri ölçebiliyor. Direği, sokak ve yaya aydınlatması için kullanabiliyoruz. Caddeleri rahatlatmak için direk üzerinde elektrikli araç şarj istasyonu kullandık. Akülü sandalye kullanan bireyleri sokak hayatına katmak amacıyla direkte akülü sandalye şarj cihazına da yer verdik. Cihaza, USB girişi de konumlandırdık. Ayrıca, internete ücretsiz erişim de söz konusu. Güvenlik kamerası ile de şehir güvenliğini sağlamayı hedefledik."

Kart, "Aydınlatma üzerinde bulunan fotoseller sayesinde de güneş enerjisini verimli kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

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#Teknoloji
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