Akıllı telefon fiyatları için büyük zam kapıda! Xiaomi yetkilisi, tarih vererek uyardı

30 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:13

Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

Akıllı telefon fiyatları, son yıllarda sürekli bir artış eğiliminde ve bu trend, yakın zamanda da sona ermeyecek. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, akıllı telefon maliyetlerinin artmaya devam ettiğini belirtti ve kullanıcılara bir soru sordu.

Thomas, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda akıllı telefon fiyatlarının artacağını belirtti ve takipçilerine fiyatları düşürmek için özellikleri kısıtlanmış telefonlar mı yoksa daha yüksek fiyatlarla daha fazla özellik sunan telefonlar mı tercih ettiklerini sordu.

AKILLI TELEFON FİYATLARI İÇİN RAM VE İŞLEMCİ ZAMMI GELİYOR

"Android Authority" sitesinin aktardığına göre bu fiyat artışları yalnızca Xiaomi'ye özgü bir durum değil. Küresel enflasyonun etkisiyle birçok teknoloji markası (özellikle Google ve Samsung) telefon fiyatlarını artırdı. Ayrıca bazı üreticiler, en son yapay zeka özelliklerini desteklemek için telefonlarına daha fazla RAM ekliyor ve bu da üretim maliyetlerini artırıyor.

2025'te fiyatların daha da artacak olmasının başlıca nedenlerinden biri, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi. Qualcomm, bu yeni işlemcinin önceki modelden daha pahalı olacağını doğruladı. Kıdemli analist Ming-Chi Kuo, Snapdragon 8 Gen 4'ün yüzde 25-30 daha yüksek bir maliyete sahip olacağını öngörüyor.

Bu durum, birçok üst düzey Android telefonun fiyat artışları veya özellik eksilmesi yaşamasına neden olabileceği düşünülüyor. Digital Chat Station, bazı Snapdragon 8 Gen 4'lü telefonların kamera özelliklerinin kısıtlanacağını öne sürmüştü. Bunun sonucunda, ana kameraların kalitesinin azaltılacağı ve periskop kameralarından telefoto kameralara geçiş yaşanacağı belirtilmişti.

FİYAT ARTIŞLARI İLK OLMAYACAK

Benzer fiyat artışları, 2020'de piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlarda da görülmüştü. Snapdragon 865 çipsetinin yüksek maliyeti nedeniyle birçok üst düzey telefon ya daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürüldü ya da bazı özelliklerde kısıtlamalara gidildi. 2025'te de benzer bir senaryoyla karşılaşmak mümkün görünüyor.