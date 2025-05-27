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 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon fiyatlarına 'Trump zammı' kapıda: iPhone, Samsung dahil tüm modellere zam bekleniyor

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşında yeni cephe: Akıllı telefonlar. Başkan Trump'ın, Apple başta olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerine yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi planı, sektörü sarsıyor. iPhone ve Samsung başta olmak üzere "ABD'de üretilmeyen" tüm modellere ciddi oranlarda zam gelecek.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 14:53

ABD ve Çin arasında süregelen ticaret savaşına şimdi de akıllı telefon üreticileri dahil edildi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Apple'ı Amerika'da üretim yapmazsa yüzde 25 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti. Ancak Wall Street Journal'ın haberine göre, ek vergiler Samsung ve diğer üreticileri de kapsayacak.

The Wall Street Journal, Başkan Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen bütün akıllı telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak bir plan yapmaya başladığını bildirdi.

ABD'DE TASARLAMAK YETMİYOR

Halihazırda Apple ürünlerini ABD'de tasarlasa da, iPhone'ların büyük bir kısmı hâlâ Çin'de üretiliyor. Menşei Çin olsun olmasın, piyasadaki bütün akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar vb. teknolojik cihazların bir veya birden fazla parçası Çin'de yapılıyor.

Geçen ay Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik büyük bir gümrük vergisi hamlesi yaptı; bazı kalemlerde vergi yüzde 145'e kadar çıktı ve bu durum Apple yatırımcılarını ciddi şekilde sarstı. Ancak birkaç gün sonra Beyaz Saray, telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için geçici bir muafiyet tanıyarak geri adım attı.

HİNDİSTAN ROTASI DA İŞE YARAMADI

Trump, Apple'ın Çin'i terk edip iPhone'ları ABD'de üretmesini istiyordu. Apple ise Çin yerine Hindistan'a yönelmeyi tercih etti ve bu da başkanın gözünde pek olumlu bir hamle sayılmadı.

Başlangıçta Trump'ın hedefinde yalnızca Apple vardı, ki sadece tek bir şirketi hedef alması oldukça alışılmak bir durum. Ama iş orada kalmadı. Gümrük vergisi söylemleri kısa sürede tüm akıllı telefon üreticilerini kapsayacak şekilde genişledi.

Android Central'ın haberine göre Samsung, gümrük vergilerinden mümkün olduğunca az etkilenmek için Galaxy S25 üretimini hızlandırdı ve sadece bu ay 800 bin adet fazladan üretim yaptı; bunların büyük kısmı Ultra modeli.

FİYAT ARTIŞLARI KAPIDA

Geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'de üretim yapmayan Samsung ve diğer tüm telefon markalarına yüzde 25 gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

Tabii ki de Samsung bu vergilerin getirdiği ek maliyetleri cebinden karşılamayacak. Güney Kore medyasına göre, şirket ek maliyetleri doğrudan tüketiciye yansıtacak ve nihayetinde akıllı telefonlarının fiyatlarında yüzde 40'a varan bir artış bekleniyor.

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