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 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon kullananlar için hayati güvenlik tüyosu açıklandı: Bu ayarı yapmazsanız Google hesabınız çalınabilir

Eski telefonlar ve cihazlar üzerinden Google hesaplarına yönelik yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Siber suçluların, uygulama şifrelerini kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemini geçerek kullanıcı hesaplarına erişim sağladığı bildirildi. İşte mutlaka uygulamanız gereken güvenlik önlemleri...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 17:39

Google hesapları üzerindeki güvenlik açıkları, siber suçlular tarafından yeni yöntemlerle hedef alınabiliyor. Bu bağlamda güvenlik araştırmacıları, son zamanlarda, Rus siber suçlularının eski telefonlar ve cihazlar üzerinden, Google hesaplarına erişim sağlamak için uygulama şifrelerini kullandığını tespit etti.

The Mirror'un haberine göre , hesap güvenliği için genellikle iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi güçlü yöntemler kullanıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, giriş yapmadan önce bir ikinci cihaz üzerinden doğrulama yapıyorlar.

Ancak eski model telefonlar ve tabletler, 2FA gibi doğrulama adımlarını desteklemediğinden dolayı Google, bu cihazlar için uygulama şifreleri sağlıyor. Kullanıcılar, şifreler sayesinde Google hesaplarına güvenli bir şekilde erişebiliyorlar. İşte siber suçlular tam da burada devreye giriyor.

Uygulama şifreleri, iki faktörlü kimlik doğrulama adımını atladığı için kötü niyetli hackerlar tarafından daha kolay çalınabiliyor.

Akıllı telefon kullananlar için hayati güvenlik tüyosu açıklandı: Bu ayarı yapmazsanız Google hesabınız çalınabilir

SALDIRGANLAR, MUHALİFLERİ HEDEF ALIYOR

Malwarebytes tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni saldırı yöntemi, özellikle Rusya'ya karşı eleştirileriyle bilinen akademisyenleri ve muhalifleri hedef almak için kullanıldı. Saldırganlar, genellikle bir bakanlık temsilcisi gibi davranarak, kurbanlarına özel bir online görüşme için davet gönderiyorlar.

Kurbanlar, kendilerini bakanlık ile güvenli bir platformda iletişim kuruyor zannederek, aslında saldırgana Google hesaplarına erişim sağlamaları için bir uygulama şifresi paylaşıyorlar. Ardından hesapları ele geçirilmiş oluyor.

Yöntemin, sosyal mühendislik saldırılarının bir örneği olduğunu belirten güvenlik uzmanları, artık bu tür saldırıların artacağını ve daha fazla kullanıcıyı hedef alacağını öngördüklerini belirtti.

Akıllı telefon kullananlar için hayati güvenlik tüyosu açıklandı: Bu ayarı yapmazsanız Google hesabınız çalınabilir

SALDIRILARDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

ABD merkezli güvenlik şirketi Malwarebytes, internet ortamında yapılan saldırılara karşı kullanıcıları uyararak, güvenliği sağlamak için bazı önemli ipuçları paylaştı:

  • Uygulama şifrelerinin kullanımını sınırlayın. Mümkün olduğunda daha güvenli uygulamalara ve cihazlara geçiş yapın.
  • Çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği önemli olsa da her yöntem eşit derecede güvenilir değildir. SMS tabanlı doğrulama veya uygulama şifrelerinden daha az güvenli olanlara karşı, kimlik doğrulama uygulamaları veya donanım güvenlik anahtarlarını tercih edin.
  • Phishing (oltalama) dolandırıcılıklarına karşı uyanık olun. Saldırganlar, çok faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmiş kullanıcıları bile, kimlik bilgilerini veya uygulama şifrelerini paylaşmaları için kandırabilir.
  • Bilinmeyen konumlardan veya cihazlardan oturum açma gibi olağandışı oturum açma girişimlerini veya şüpheli davranışları izleyin. Mümkünse bu girişleri sınırlandırın.
  • Kullandığınız işletim sistemlerini ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyerek, potansiyel güvenlik açıklarını kapatabilirsiniz. Ayrıca otomatik güncellemeleri etkinleştirerek bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz
  • Kötü amaçlı web sitelerini engelleyebilen ve dolandırıcılıkları tanıyabilen güvenlik yazılımları kullanın.
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Sıkça Sorulan Sorular

Uygulama şifreleri nedir ve nasıl korunur?
Uygulama şifreleri, eski telefonlar ve cihazlar gibi iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemini desteklemeyen cihazlar için kullanılır. Google hesabınıza erişim sağlamak için kullanılan alternatif bir güvenlik yöntemidir Ancak, kötü niyetli kişiler bu şifreleri çalabilir.
ETİKETLER
#google
#güvenlik açığı
#siber saldırı
#Rus Siber Suçluları
#Uygulama Şifreleri
#2fa
#Teknoloji
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